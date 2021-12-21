Обвинувачений у вбивстві ексглава МЗС України Кожара вийшов з-під варти

Ексміністр закордонних справ України Леонід Кожара, якого обвинувачують у вбивстві колишнього керівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького, вийшов із СІЗО після внесення застави. Про це у Facebook повідомила донька загиблого Катерина Старицька.

"Кожара вніс заставу і вийшов на волю, умови його домашнього арешту поки невідомі", - написала вона у понеділок, 20 грудня.

Інформацію Старицької у коментарі "Суспільному" підтвердив і адвокат Кожари Денис Ломанов. "Так, мого підзахисного випустили під заставу", - повідомив він.

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Справа Леоніда Кожари

Леоніда Кожару підозрюють в умисному вбивстві генерального директора рекламного холдингу Atlantic Group та колишнього керівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького у лютому 2020 року.

Як встановило слідство, 21 лютого Кожара, його дружина Марина Козерод та Старицький вживали алкогольні напої у будинку ексміністра. У цей час між чоловіками раптово виник конфлікт, який переріс у бійку. Кожара вдарив Старицького пістолетом в потилицю, після цього вистрілив йому у голову. Старицький помер на місці. Спочатку і ексголова МЗС, і його дружина стверджували, що Старицький скоїв самогубство. В кінці березня дружина Кожари зізналася, що Старицького випадково вбила вона, наполягаючи на невинуватості свого чоловіка.

Пізніше суд заарештував колишнього міністра за підозрою у умисному вбивстві з можливістю внесення застави в розмірі понад 14 мільйонів гривень, а Козерод була оголошена підозра у наданні неправдивих свідчень.

За даними ЗМІ, згодом суд зменшив розмір застави Кожарі до семи мільйонів, а потім - до 2,7 мільйона гривень. У разі, якщо вина ексміністра у умисному вбивстві буде доведена, йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.