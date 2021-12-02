 Вбивство Вороненкова: одного з двох обвинувачених виправдали | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вбивство Вороненкова: одного з двох обвинувачених виправдали

Суд у Києві виправдав і звільнив з-під варти Олександра Лося, якого обвинувачували у співучасті у вбивстві російського депутата Вороненкова. Водночас Ярослава Тарасенка суд визнав винним і засудив до 12 років ув'язнення.

На місці убивства російського депутата Вороненкова у Києві

На місці убивства російського депутата Вороненкова у Києві

Шевченківський районний суд Києва у четвер, 2 грудня, виправдав і звільнив з-під варти у залі суду Олександра Лося, якого обвинувачували у співучасті у вбивстві депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Водночас іншого підсудного - Ярослава Тарасенка - суд у цій же справі засудив до 12-ти років позбвлення волі. Вироки у справі виносила колегія присяжних. 

Нагадаємо, депутат Державної думи РФ шостого скликання від КПРФ Денис Вороненков втік з Москви до Києва восени 2016 року через підозри російських правоохоронців у шахрайстві та рейдерстві. В Україні він заявив про політичне переслідування з боку ФСБ, дав свідчення у кримінальній справі про державну зраду Віктора Януковича та невдовзі отримав українське громадянство. Російського політика вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва біля готелю "Прем'єр Палас".

Кілера, ветерана АТО з праворадикальних добровольчих батальйонів Павла Паршова, охоронець Вороненкова застрелив на місці. Ярослав Тарасенко, земляк Паршова та керівник осередку "Правого сектора" у Павлограді, за версією обвинувачення, був водієм убивці.

Читайте також: Вбивство Вороненкова розкрите, але замовники не покарані

Олександр Лось був близько знайомий зі своїм земляком, харківським кримінальним авторитетом Юрієм Василенком, якого слідство вважає організатором замаху. Василенко і Лось кілька днів орендували квартиру в будинку, де мешкав Вороненков і, на думку обвинувачення, стежили за жертвою. Саме ці обставини і лягли в основу обвинувачення Лося як співучасника убивства Вороненкова, однак суд їх відкинув і виправдав його.

Обвинувачені все заперечували

І Олександр Лось, і Ярослав Тарасенко не визнавали своєї провини. Останній в судових дебатах підтвердив, що приїхав в день убивства до Києва на зустріч з товаришем по "Правому сектору" Ярославом Левенцем, якого слідство теж вважає співучасником вбивства. Тарасенко визнав, що керував в день убивства автомобілем, однак покинув машину після того, як в неї сів кілер Паршов.

Лось також не заперечував, що жив у будинку на бульварі Шевченка разом Юрієм Василенком, називав себе його охоронцем, але стверджував, що нічого не знав про плани вбивства.

Читайте також: Сліди російських спецслужб в українських замовних убивствах

Вироки оскаржуватимуть

Після оголошення вироку Тарасенко заявив, що оскаржуватиме його. 

Щодо виправдувального вироку Лосю, то прессекретарка прокуратури Києва заявила, що обвинувачення оскаржить його в апеляційному порядку. "Суд присяжних не надав належної оцінки зібраним обвинуваченням доказам", - пояснила представниця прокуратури Надія Максимець.

Ярослав Левенець і Юрій Василенко, яких слідство раніше називало співорганізаторами замаху на Вороненкова, вже понад чотири роки перебувають в розшуку.

  • Павло Шеремет

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Павло Шеремет

    Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув унаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

  • Аміна Окуєва

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аміна Окуєва

    Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".

  • Олесь Бузина

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Олесь Бузина

    Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

  • Денис Вороненков

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Денис Вороненков

    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

  • Аркадій Бабченко
    ще до теми

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аркадій Бабченко

    Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.

    Автор: Ольга Войтович


Реклама

Докладно

Kiew | Höhlenkloster Kyiv Pechersk Lavra steht unter Quarantäne

Нацполіція України може залишитися без патрульних?

Чимало патрульних звільняється через малу зарплату. Критики закидають МВС неправильне визначення пріоритетів.  

Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2022 рік

Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2022 рік

Державний бюджет України на 2022 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати з січня 2022 року з 6500 гривень. При ць  