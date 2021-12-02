Вбивство Вороненкова: одного з двох обвинувачених виправдали

Шевченківський районний суд Києва у четвер, 2 грудня, виправдав і звільнив з-під варти у залі суду Олександра Лося, якого обвинувачували у співучасті у вбивстві депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Водночас іншого підсудного - Ярослава Тарасенка - суд у цій же справі засудив до 12-ти років позбвлення волі. Вироки у справі виносила колегія присяжних.

Нагадаємо, депутат Державної думи РФ шостого скликання від КПРФ Денис Вороненков втік з Москви до Києва восени 2016 року через підозри російських правоохоронців у шахрайстві та рейдерстві. В Україні він заявив про політичне переслідування з боку ФСБ, дав свідчення у кримінальній справі про державну зраду Віктора Януковича та невдовзі отримав українське громадянство. Російського політика вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва біля готелю "Прем'єр Палас".

Кілера, ветерана АТО з праворадикальних добровольчих батальйонів Павла Паршова, охоронець Вороненкова застрелив на місці. Ярослав Тарасенко, земляк Паршова та керівник осередку "Правого сектора" у Павлограді, за версією обвинувачення, був водієм убивці.

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Олександр Лось був близько знайомий зі своїм земляком, харківським кримінальним авторитетом Юрієм Василенком, якого слідство вважає організатором замаху. Василенко і Лось кілька днів орендували квартиру в будинку, де мешкав Вороненков і, на думку обвинувачення, стежили за жертвою. Саме ці обставини і лягли в основу обвинувачення Лося як співучасника убивства Вороненкова, однак суд їх відкинув і виправдав його.

Обвинувачені все заперечували

І Олександр Лось, і Ярослав Тарасенко не визнавали своєї провини. Останній в судових дебатах підтвердив, що приїхав в день убивства до Києва на зустріч з товаришем по "Правому сектору" Ярославом Левенцем, якого слідство теж вважає співучасником вбивства. Тарасенко визнав, що керував в день убивства автомобілем, однак покинув машину після того, як в неї сів кілер Паршов.

Лось також не заперечував, що жив у будинку на бульварі Шевченка разом Юрієм Василенком, називав себе його охоронцем, але стверджував, що нічого не знав про плани вбивства.

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Вироки оскаржуватимуть

Після оголошення вироку Тарасенко заявив, що оскаржуватиме його.

Щодо виправдувального вироку Лосю, то прессекретарка прокуратури Києва заявила, що обвинувачення оскаржить його в апеляційному порядку. "Суд присяжних не надав належної оцінки зібраним обвинуваченням доказам", - пояснила представниця прокуратури Надія Максимець.

Ярослав Левенець і Юрій Василенко, яких слідство раніше називало співорганізаторами замаху на Вороненкова, вже понад чотири роки перебувають в розшуку.