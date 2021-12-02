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Денис Вороненков

Денис Вороненков - російський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Денис Вороненков".

Денис Воороненков був депутатом Державної думи Російської Федерації. 2016 року Денис Вороненков емігрував в Україну. 23 березня 2017 року він загинув від рук кіллера, який розстріляв політика під стінами п'ятизіркового київського готелю Premier Palace.Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вбивство Вороненкова: одного з двох обвинувачених виправдали

Вбивство Вороненкова: одного з двох обвинувачених виправдали 02.12.2021

Суд у Києві виправдав і звільнив з-під варти Олександра Лося, якого обвинувачували у співучасті у вбивстві російського депутата Вороненкова. Водночас Ярослава Тарасенка суд визнав винним і засудив до 12 років ув'язнення.
Сліди російських спецслужб в українських замовних убивствах

Сліди російських спецслужб в українських замовних убивствах 06.12.2019

Через резонансне вбивство Зелімхана Хангошвілі Німеччина висилає двох російських дипломатів. В Україні ж пік замовних убивств, у яких вбачали "руку Кремля" припав на 2017 рік. DW нагадує, що сталося з розслідуваннями.
Застрелили адвоката підозрюваного у вбивстві Дениса Вороненкова

Застрелили адвоката підозрюваного у вбивстві Дениса Вороненкова 11.11.2019

На полюванні застрелили адвоката, який захищав інтереси підозрюваного в причетності до вбивства ексдепутата російської Держдуми Дениса Вороненкова.

Початок суду в справі Вороненкова: доля підсудних в руках присяжних

Початок суду в справі Вороненкова: доля підсудних в руках присяжних 12.09.2018

У Києві суд почав розглядати справу вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Вже призначено п'ятьох присяжних, які на рівні з суддями виноситимуть вирок організаторам вбивства. Репортаж DW з зали суду.
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні (фотогалерея)

Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні (фотогалерея) 30.05.2018

Аркадій Бабченко виявився живим. Його вбивство було інсценоване СБУ, щоб затримати організатора, який, як стверджують в Києві, працював на спецслужби РФ. DW пригадує найрезонансніші вбивства в Україні за останні роки.
Павло Шеремет

Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні 30.05.2018

Аркадій Бабченко виявився живим. Його вбивство було інсценоване СБУ, щоб затримати організатора, який, як стверджують в Києві, працював на спецслужби РФ. DW пригадує найрезонансніші вбивства в Україні за останні роки.
У Києві завершили розслідування вбивства російського екс-депутата Вороненкова

У Києві завершили розслідування вбивства російського екс-депутата Вороненкова 10.05.2018

Слідчі прокуратури Києва завершили досудове розслідування в справі вбивства колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, скоєне 23 березня 2017 року.
Вбивство Вороненкова розкрите, але замовники не покарані

Вбивство Вороненкова розкрите, але замовники не покарані 22.03.2018

Через рік після зухвалого вбивства в центі Києва екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова його замовники залишаються на волі.
Терор на вулицях Києва і всюдисущий російський слід

Терор на вулицях Києва і всюдисущий "російський слід" 26.10.2017

Вибухи на вулицях українських міст вже майже стали буденністю. Традиційно в усіх вибухах звинувачують "російські спецслужби". Однак більшість резонансних замахів досі нерозкрита.

Вбивство Вороненкова: іспанський слід підприємця Тюріна

Вбивство Вороненкова: іспанський слід підприємця Тюріна 13.10.2017

В Іспанії уважно поставилися до заяви генпрокурора України про причетність Володимира Тюріна до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Він давно відомий іспанській поліції.
Ілля Пономарьов: Щоб вийти на замовника вбивства Вороненкова, треба допитати організатора

Ілля Пономарьов: Щоб вийти на замовника вбивства Вороненкова, треба допитати організатора 09.10.2017

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів DW про те, хто і чому міг бажати усунення Дениса Вороненкова після його втечі до України.
Коментар: Убивство Вороненкова - особиста помста в інтересах Кремля?

Коментар: Убивство Вороненкова - особиста помста в інтересах Кремля? 09.10.2017

Українській стороні доведеться докласти чимало зусиль, аби довести причетність Володимира Тюріна до вбивства Дениса Вороненкова. Журналіст Сергій Руденко - про підсумки розслідування резонансного вбивства.
Луценко назвав замовника вбивства Вороненкова

Луценко назвав замовника вбивства Вороненкова 09.10.2017

За версією генпрокуратури України, замовником вбивства Дениса Вороненкова є російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, який спільно з ФСБ підготував "усунення" екс-депутата Державної думи РФ.

Луценко: Замовник убивства екс-депутата Держдуми Вороненкова перебуває в Росії

Луценко: Замовник убивства екс-депутата Держдуми Вороненкова перебуває в Росії 04.09.2017

Замовник убивства Дениса Вороненкова має тісні зв'язки з кримінальним світом і контакти з ФСБ, заявив генпрокурор України Юрій Луценко. В ГПУ кажуть, що розслідування вбивства екс-депутата Держдуми РФ майже завершено.
Що відомо про вбивство полковника військової розвідки в Києві

Що відомо про вбивство полковника військової розвідки в Києві 27.06.2017

Чергове замовне вбивство слідчі пов’язують із діяльністю російських спецслужб. DW зібрала перші версії слідства та коментарі.

Матіос: Основна версія теракту в Києві - російський слід

Матіос: Основна версія теракту в Києві - російський слід 27.06.2017

Смерть співробітника української розвідки Шаповала не була пов'язана з комерційними інтересами, каже головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
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