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Денис Вороненков - російський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Денис Вороненков".
Денис Воороненков був депутатом Державної думи Російської Федерації. 2016 року Денис Вороненков емігрував в Україну. 23 березня 2017 року він загинув від рук кіллера, який розстріляв політика під стінами п'ятизіркового київського готелю Premier Palace.Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Замовник убивства Дениса Вороненкова має тісні зв'язки з кримінальним світом і контакти з ФСБ, заявив генпрокурор України Юрій Луценко. В ГПУ кажуть, що розслідування вбивства екс-депутата Держдуми РФ майже завершено.