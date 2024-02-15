Атаки Росії 15 лютого: загиблі на Харківщині та в Херсоні

Протягом 15 лютого російська армія завдала 30 ракетних та 56 авіаційних ударів, а також здійснила 70 обстрілів з РЗСВ по Україні. Внаслідок ударів є загиблі і поранені цивільні.

У четвер, 15 лютого, внаслідок обстрілу російськими військами Херсона загинула жінка. Про це ввечері цього дня повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

"Російські окупаційні війська вкотре врили вогнем Херсон. Під удар потрапила жінка, яка йшла вулицею. На жаль, вона отримала поранення несумісні з життям", - ідеться в повідомленні.

Як уточнив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, обстріл відбувся близько 12.00 з тимчасово окупованого лівобережжя по Центральному району міста. "Загибла трохи більше місяця не дожила до 68 років. Світла пам'ять", - написав він у Telegram.

Загиблі на Харківщині та Донеччині

На Харківщині 15 лютого російська авіація вдарила двома КАБами по населеному пункті Вільхуватської громади, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів - чоловік та його дружина. Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо - двоє поранених. Також зруйнований приватний будинок, є двоє поранених", - написав він у Telegram.

Раніше цього дня, близько 12:00, на Харківщині російські окупаційні війська атакували безпілотниками Дворічну Куп'янського району. "Поранено двох мирних жителів - чоловіків віком 51 і 47 років", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Такожу цей день одна людина внаслідок обстрілу Росією села Зоря на Донеччині, двоє поранені, повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його даними, село обстріляли з "Ураганів" - пошкоджені вісім приватних, один багатоповерховий житловий будинок і будівля місцевої школи.

Пошкоджені будинки на Дніпропетровщині

Крім того, російська армія била з артилерії по Нікопольщині та по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. "А до того ще й спрямувала туди дрони камікадзе. На щастя, без загиблих та постраждалих. Пошкоджені 3 приватні будинки", - повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загалом, за даними генерального штабу ЗСУ, протягом 15 лютого Росія завдала по Україні 30 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснила 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах та позиціях українських військ.