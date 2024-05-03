Обстріли Росією Харкова і Донеччини: є загиблі і поранені

У Кураховому внаслідок російського обстрілу загинуло двоє цивільних, ще одна людина стала жертвою удару дрона у Часовому Яру. Також повідомляється про загиблу у Харкові.

Внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області у п'ятницю, 3 травня, загинуло троє і поранено п'ятеро цивільних, повідомили у прессслужбі Донецької обласної прокуратури.

Так, внаслідок обстрілів Курахового загинуло двоє цивільних, ще двоє отримали поранення. За попередньої інформацією, російські військові обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Крім того, під приціл російських військових потрапило місто Часів Яр, де від атаки FPV-дрону на вулиці загинув 55-річний чоловік, ще двоє людей віком 46 й 53 роки отримали травми. Також на власному подвір'ї внаслідок артилерійського обстрілу села Нетайлове Покровського району був поранений 71-річний пенсіонер, його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Загибла й постраждалі у Харкові

Вдень Збройні сили РФ 3 також завдали авіаударів по Харкову. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, станом на 15:00 відомо про одну загиблу людину і двох постраждалих.

"У Харкові внаслідок ударів окупантів загинула жінка. 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Зруйновано щонайменше два приватні будинки", - написав чиновник у Telegram. Трохи згодом він повідомив про ще одного постраждалого.



Нагадаємо, напередодні, 2 травня, російська армія обстріляла село Мемрик Новогродівської громади Донецької області, внаслідок чого двоє людей загинули, а ще двоє - були поранені. Того ж дня російська армія вдарила по місту Дергачі Харківської області керованими авіабомбами, внаслідок чого постраждали восьмеро дітей та 75-річний чоловік.