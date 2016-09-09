Обрив канатної дороги в Італії: затримано трьох підозрюваних

Італійські слідчі повідомили про затримання трьох осіб, яких підозрюють у діях, що призвели до падіння кабіни на канатній дорозі в П'ємонті. В результаті аварії загинули 14 людей. Згідно з оприлюдненими в середу, 26 травня, даними прокуратури, затримано керівника, а також двох провідних інженерів компанії-оператора канатної дороги.

За інформацією слідства, затримані зізналися, що на канатній дорозі були втручання в роботу системи безпеки, зокрема деактивація механізму аварійного гальмування. Коли в роботі канатної дороги було виявлено вади, компанія-оператор не стала проводити ремонтні роботи, вдавшись натомість до маніпуляцій з системою безпеки. Канатна дорога працювала з деактивованою системою безпеки з 26 квітня. Проведена 3 травня спроба ремонту виявлених технічних вад успіхом не увінчалася, але канатну дорогу не зупиняли для проведення ремонтих робіт, вона продовжила працювати.

Слідчі проводять розслідування у справі про ненавмисне вбивство багатьох осіб через недбалість.

Вижила лише 5-річна дитина

23 травня на момент аварії в кабіні перебували 15 осіб, з яких 14 загинули. Вижити зумів лише 5-річний хлопчик, який тепер перебуває в штучній комі у відділі інтенсивної терапії в одній з лікарень Турина. За даними лікарів, хлопчик уже раз приходив до тями, однак його згодом знову ввели в штучну кому.

У результаті аварії він утратив батьків та братика. Уся родина - громадяни Ізраїлю, їхні тіла мають відправити на батьківщину, зазначає інформагенція dpa. Тепер біля потерпілого хлопчика перебуває його тітка, а також психолог, повідомили органи місцевої влади.

Канатна дорога, на якій сталася аварія, поєднує розташоване на березі озера Маджоре поселення Стреса з горою Моттароне висотою 1,5 тисячі метрів. Цей район вважається однією з туристичних атракцій П'ємонту.

На канатній дорозі ремонті роботи проводили в 2014-16 роках. Її відкрили для пасажирів лише з суботи після послаблення запроваджених раніше в Італії коронавірусних обмежень.