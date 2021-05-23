Обрив канатної дороги в Італії: число жертв зросло до 14-ти, є іноземці

Число жертв унаслідок обриву канатної дороги та падіння кабіни в П'ємонті на півночі Італії зросло до 14 осіб. Увечері в неділю, 23 травня, місцеві рятувальники повідомили про те, що одна дитина з двох, котрих раніше в критичному стані доправили гелікоптерами у лікарню в Турині, померла. Загалом, за даними місцевих ЗМІ, в кабіні перебували 15 осіб.

Як кажуть у місцевій поліції, серед загиблих були іноземці, утім, ідентифікація жертв поки триває. У МЗС Німеччини вже повідомили, що німців серед жертв катастрофи, за даними міністерства, не було. Щодо причин нещасного випадку відомо лише, що один з канатів обірвався. На місці працюють слідчі, котрі намагаються з'ясувати всі обставини катастрофи.

Як повідомлялося, невдовзі після аварії рятувальники повідомляли про дев'ятьох жертв. Згодом число загиблих зросло до тринадцяти осіб.

Канатна дорога, на якій сталася аварія, пролягає з розташованого на березі озера Маджоре населеного пункту Стреса на гору Моттароне висотою 1,5 тисячі метрів. Цей район вважається однією з туристичних атракцій П'ємонту.

На канатній дорозі ремонтні роботи проводили в 2014-16 роках, зазначає інформагенція dpa. Її відкрили для пасажирів з 24 квітня після послаблення запроваджених раніше в Італії коронавірусних обмежень.

На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини Будівництво "на висоті" У нову канатну дорогу з 2014 року інвестували 50 мільйонів євро. Від опори до верхньої станції вона має найдовшу дистанцію у світі - 3200 метрів. Її 127-метрова сталева опора також найвища у світі. Загальна протяжність канатної дороги складає 4,5 кілометра, перепад висоти майже 2000 метрів - це також технічний рекорд.

На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини Перша скляна гондола Нові гондоли, прикрашені зображенням гірського масиву Веттерштайн, гарантують туристам комфорт і можливість насолодитися альпійським пейзажем протягом 10 хвилин підйому. У кожній з гондол можуть розташуватись 120 пасажирів. Щогодини канатна дорога доправить на вершину до 600 відвідувачів. А коли скляна гондола ще й почне швидко обертатись - туристам гарантований сплеск адреналіну.

На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини Нова гірська станція Нову канатну дорогу інженери розробляли три роки. Гірська станція на вершині Цугшпітце видна здалека, бо вона яскраво відблискує на сонці. Платформи, техприміщення, ресторан з панорамним видом - тут усе зі скла. Може навіть запаморочитися у голові, адже станція ніби висить над прірвою, "висунувшись" з вершини на 30 метрів.

На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини 54 роки баварській канатній дорозі "Айбзеє" З австрійського боку канатна дорога існувала з 1926 року і завозила туристів на висоту 2805 метрів. У 1963-му конкурентів перевершила німецька Баварія: на висоту 2960 метрів канатна дорога "Айбзеє" відтоді перевезла понад 21 мільйон пасажирів. Останній рейс відбувся навесні 2017-го, і якщо порахувати всі подолані кілометри, то вийде, що гондоли старої канатної дороги об'їхали земну кулю 76 разів!

На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини Прогулянка навколо озера Айбзеє Стару канатну дорогу назвали на честь цього озера з кришталево-чистою водою. Гірське озеро Айбзеє в долині біля Цугшпітце отримало свою назву завдяки тисам (нім. Eiben-Bäumen), що колись оточували озеро більш рясно ніж нині. Навколо озера є чимало туристичних стежок, які також можна долати і на гірському велосипеді.

На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини Золотий хрест на вершині Під час будівництва нової канатної дорого кран пошкодив золотий хрест на вершині гори, зірвавши з нього кілька золотих променів. Вони впали у прірву, але їх вдалось знайти. 6 грудня 2017 року реставрований майже 5-метровий символ Цугшпітце урочисто повернули на місце.

На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини Захоплюючі краєвиди Ці краєвиди приваблюють щороку півмільйона відвідувачів. За ясної погоди можна побачити до 400 гірських вершин. Затяті альпіністи знають назви чи не кожної. Всі інші можуть скористатися App-додатком Zugspitze. Утім багато туристів просто полюбляють сонце і захоплюючі види німецьких, австрійських та швейцарських Альп, а також Доломітових Альп в Італії.

На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини Плато Цугшпітце Справжня зимова казка та ідеальний майданчик для зимових видів спорту - плато Цугшпітце, що розташоване "під вершиною" на висоті близько 2500 метрів. Сніг тут є завжди, і лижний сезон часто триває до травня. Однак так рано, як цього року, сніг останнім часом випадав нечасто. Альпи вже починають страждати від кліматичних змін.

На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини Альтернатива - гірський потяг Свого часу лише завдяки гірському потягу найвища точка Німеччини стала туристичним раєм. Від 1930 року він перевозить пасажирів з Гарміш-Партенкірхена до плато. Останні кілька сотень метрів від плато до вершини можна подолати на канатній дорозі. Поїздка історичним потягом триває близько 75 хвилин. Влітку цим видом транспорту користується велика кількість туристів.

На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини Пік сезону на Цугшпітце Більшість гостей приїздить на Цугшпітце влітку. Саме на них роблять ставку власники канатної дороги. З оновленням інфраструктури відвідати гірську вершину зможуть і більше людей з обмеженими можливостями. Очікується, що безбар'єрна канатна дорога перевозитиме до 600 тисяч відвідувачів щороку і функціонуватиме понад 50 років. Хто знає, чи будуть тоді альпійські вершини так само вкриті снігом. Автор: Фредеріке Mюллер, Світлана Кореновська

