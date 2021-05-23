Обрив канатної дороги в Італії: число жертв зросло до 14-ти, є іноземці

Число жертв унаслідок обриву канатної дороги та падіння кабіни в П'ємонті на півночі Італії зросло до 14 осіб. Увечері в неділю, 23 травня, місцеві рятувальники повідомили про те, що одна дитина з двох, котрих раніше в критичному стані доправили гелікоптерами у лікарню в Турині, померла. Загалом, за даними місцевих ЗМІ, в кабіні перебували 15 осіб.
Як кажуть у місцевій поліції, серед загиблих були іноземці, утім, ідентифікація жертв поки триває. У МЗС Німеччини вже повідомили, що німців серед жертв катастрофи, за даними міністерства, не було. Щодо причин нещасного випадку відомо лише, що один з канатів обірвався. На місці працюють слідчі, котрі намагаються з'ясувати всі обставини катастрофи.
Як повідомлялося, невдовзі після аварії рятувальники повідомляли про дев'ятьох жертв. Згодом число загиблих зросло до тринадцяти осіб.
Канатна дорога, на якій сталася аварія, пролягає з розташованого на березі озера Маджоре населеного пункту Стреса на гору Моттароне висотою 1,5 тисячі метрів. Цей район вважається однією з туристичних атракцій П'ємонту.
На канатній дорозі ремонтні роботи проводили в 2014-16 роках, зазначає інформагенція dpa. Її відкрили для пасажирів з 24 квітня після послаблення запроваджених раніше в Італії коронавірусних обмежень.
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На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини
Будівництво "на висоті"
У нову канатну дорогу з 2014 року інвестували 50 мільйонів євро. Від опори до верхньої станції вона має найдовшу дистанцію у світі - 3200 метрів. Її 127-метрова сталева опора також найвища у світі. Загальна протяжність канатної дороги складає 4,5 кілометра, перепад висоти майже 2000 метрів - це також технічний рекорд.
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На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини
Перша скляна гондола
Нові гондоли, прикрашені зображенням гірського масиву Веттерштайн, гарантують туристам комфорт і можливість насолодитися альпійським пейзажем протягом 10 хвилин підйому. У кожній з гондол можуть розташуватись 120 пасажирів. Щогодини канатна дорога доправить на вершину до 600 відвідувачів. А коли скляна гондола ще й почне швидко обертатись - туристам гарантований сплеск адреналіну.
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На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини
Нова гірська станція
Нову канатну дорогу інженери розробляли три роки. Гірська станція на вершині Цугшпітце видна здалека, бо вона яскраво відблискує на сонці. Платформи, техприміщення, ресторан з панорамним видом - тут усе зі скла. Може навіть запаморочитися у голові, адже станція ніби висить над прірвою, "висунувшись" з вершини на 30 метрів.
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На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини
54 роки баварській канатній дорозі "Айбзеє"
З австрійського боку канатна дорога існувала з 1926 року і завозила туристів на висоту 2805 метрів. У 1963-му конкурентів перевершила німецька Баварія: на висоту 2960 метрів канатна дорога "Айбзеє" відтоді перевезла понад 21 мільйон пасажирів. Останній рейс відбувся навесні 2017-го, і якщо порахувати всі подолані кілометри, то вийде, що гондоли старої канатної дороги об'їхали земну кулю 76 разів!
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На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини
Прогулянка навколо озера Айбзеє
Стару канатну дорогу назвали на честь цього озера з кришталево-чистою водою. Гірське озеро Айбзеє в долині біля Цугшпітце отримало свою назву завдяки тисам (нім. Eiben-Bäumen), що колись оточували озеро більш рясно ніж нині. Навколо озера є чимало туристичних стежок, які також можна долати і на гірському велосипеді.
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На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини
Золотий хрест на вершині
Під час будівництва нової канатної дорого кран пошкодив золотий хрест на вершині гори, зірвавши з нього кілька золотих променів. Вони впали у прірву, але їх вдалось знайти. 6 грудня 2017 року реставрований майже 5-метровий символ Цугшпітце урочисто повернули на місце.
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На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини
Захоплюючі краєвиди
Ці краєвиди приваблюють щороку півмільйона відвідувачів. За ясної погоди можна побачити до 400 гірських вершин. Затяті альпіністи знають назви чи не кожної. Всі інші можуть скористатися App-додатком Zugspitze. Утім багато туристів просто полюбляють сонце і захоплюючі види німецьких, австрійських та швейцарських Альп, а також Доломітових Альп в Італії.
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На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини
Плато Цугшпітце
Справжня зимова казка та ідеальний майданчик для зимових видів спорту - плато Цугшпітце, що розташоване "під вершиною" на висоті близько 2500 метрів. Сніг тут є завжди, і лижний сезон часто триває до травня. Однак так рано, як цього року, сніг останнім часом випадав нечасто. Альпи вже починають страждати від кліматичних змін.
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На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини
Альтернатива - гірський потяг
Свого часу лише завдяки гірському потягу найвища точка Німеччини стала туристичним раєм. Від 1930 року він перевозить пасажирів з Гарміш-Партенкірхена до плато. Останні кілька сотень метрів від плато до вершини можна подолати на канатній дорозі. Поїздка історичним потягом триває близько 75 хвилин. Влітку цим видом транспорту користується велика кількість туристів.
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На вершину: нова канатна дорога на найвищу гору Німеччини
Пік сезону на Цугшпітце
Більшість гостей приїздить на Цугшпітце влітку. Саме на них роблять ставку власники канатної дороги. З оновленням інфраструктури відвідати гірську вершину зможуть і більше людей з обмеженими можливостями. Очікується, що безбар'єрна канатна дорога перевозитиме до 600 тисяч відвідувачів щороку і функціонуватиме понад 50 років. Хто знає, чи будуть тоді альпійські вершини так само вкриті снігом.
Автор: Фредеріке Mюллер, Світлана Кореновська
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Навколосвітня подорож канатною дорогою
Швейцарія
Ця канатна дорога, що доставляє на найвищу зупинку в Європі, не так давно відкрилась у Швейцарії. Щодня Matterhorn Glacier Ride доставлятиме на висоту понад 3,5 тисячі метрів до двох тисяч туристів. На облаштування цієї канатки на гору Малий Маттергорн, що у Пеннінських Альпах, витратили 52 мільйони швейцарських франків.
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Навколосвітня подорож канатною дорогою
І знову Швейцарія
Хто таке винайшов? Звичайно, швейцарці. Titlis Rotair - перша у світі канатна дорога, кабінки якої обертаються під час руху на 360 градусів. Завдяки цьому можна чудово роздивитися все довкола - і круті скелі, і льодовикові тріщини, і вкриті снігом гірські вершини вдалині. Кінцева зупинка - на висоті 3020 метрів.
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Навколосвітня подорож канатною дорогою
Іспанія
Цю канатку звели ще у 1929 році. Aeri del Port пролягає над старим портом Барселони на середній висоті 90 метрів. І хоча поїздка триває лише п'ять хвилин, а коштує 11 євро, враження від неї незабутні.
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Навколосвітня подорож канатною дорогою
Франція
Téléphérique de Grenoble Bastille - чи не найперша у світі внутрішньоміська підвісна канатна дорога. З 1934 року на ній двічі заміняли кабінки, які в народі дістали назву бульбашок. Зроблені з алюмінію та органічного скла, вони з 1976 року доставляють своїх пасажирів з самого міста Гренобля нагору - до фортеці Бастилія та дозволяють помилуватися панорамою Альп.
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Навколосвітня подорож канатною дорогою
Італія
Одна з найнезвичніших канатних доріг спускає мандрівників та альпіністів з льодовикової вершини Мармолади, найвищої гори Доломітових Альп, униз до водосховища Федая. Щоб тримати баланс, легша людина завжди має стояти попереду. Схожа на римську бойову колісницю конструкція загалом безпечна, але трохи хитка.
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Навколосвітня подорож канатною дорогою
Німеччина
У німецькому Кобленці, в місці, де Мозель впадає у Рейн, можна сісти в кабінку канатної дороги і через річку піднятися до фортеці Еренбрайтштайн. А під час підйому ще й помилуватись на краєвидами двох річок, у місці злиття яких можна помітити, що води в них - різного кольору.
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Навколосвітня подорож канатною дорогою
Південно-Африканська Республіка
Table Mountain Aerial Cableway називається канатна дорога до знаменитої Столової гори поблизу Кейптауна. За годину вона здатна підняти 800 пасажирів на плато висотою понад тисяча метрів. Вид на Столову бухту, острів Роббенайланд та гірський хребет "12 апостолів" просто захоплює подих. Але різкі зміни погоди цьому місцю теж властиві. Тому не забудьте прихопити з собою куртку!
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Навколосвітня подорож канатною дорогою
Болівія
В Ла-Пасі функціонує найбільша і найвища у світі канатна дорога Mi Teleférico. Столиця Болівії розташована на висоті 3600 метрів над рівнем моря, а станція El Alto - взагалі на висоті 4000 метрів. До 2019-го тут має з'явитися найбільша в світі мережа підвісних доріг. На сьогодні вже існує червона, жовта, зелена і синя канатні лінії. За кольором кабінки можна визначити її маршрут.
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Навколосвітня подорож канатною дорогою
Канада/США
Річка Ніагара відома не лише своїми дивовижними водоспадами. За чотири кілометри вниз за течією над бурхливими водами гойдаються кабінки канатної дороги Whirlpool Aero Car. Саме в цьому місці пролягає держкордон між США та Канадою. Підвісну дорогу збудував у 1913 році іспанський інженер Леонардо Торрес Кеведо.
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Навколосвітня подорож канатною дорогою
Малайзія
Зі спеціально збудованого для туристів "Східного села" в північно-західній частині острова Лангкаві над тропічним лісом пролягає канатна дорога, яка веде до гори Мат Чінчанг. З оглядового майданчика на висоті 705 метрів над рівнем моря за хорошої погоди можна побачити гірські вершини на півдні Таїланду.
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Навколосвітня подорож канатною дорогою
Гонконг
Аеропорт Чхеклапкок розташований поблизу міста, північніше від острова Лантау, де знаходяться популярні серед туристів пам'ятки - статуя Великий Будда та монастир По Лінь. Туди можна дістатися за півгодини - канатною дорогою Ngong Ping 360, маршрут якої пролягає над бухтою Тунг Чунг.
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Навколосвітня подорож канатною дорогою
Китай
На Тяньцзи, "Гору небесного сина", веде канатна дорога, яка пролягає через занесений до світової спадщини національний парк "Чжанцзяцзе", що в провінції Хунань. Найкращий час для подорожі сюди - з квітня до жовтня, оскільки тоді казковий ландшафт не так часто занурюється в туман.
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Навколосвітня подорож канатною дорогою
Ізраїль
А ця канатна дорога вважається, так би мовити, найглибшою в світі. Вона веде до старовинної фортеці Масада на півночі пустелі Негев. Ця зупинка розташована в долині на висоті 250 метрів нижче рівня моря. Важлива в історії іудеїв фортеця належить до світової культурної спадщини та вважається однією з найпопулярніших серед туристів історичних пам'яток Ізраїлю.
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Навколосвітня подорож канатною дорогою
Австралія
Над каньйоном в Блакитних горах поблизу Сіднея курсує підвісна канатна дорога Scenic Skyway, з кабінок якої відкривається найкращий вид на скелясте утворення "Три сестри" біля міста Катумба. На знак поваги до культурної спадщини аборигенів видиратися на скелі заборонено. За легендою, батько-шаман зачаклував своїх доньок, перетворивши їх на скелі, щоб уберегти від чудовиська.
Автор: Ілле Сімон