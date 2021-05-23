Обрив канатної дороги на півночі Італії: щонайменше тринадцятеро загиблих

Внаслідок обриву канатної дороги та падіння зі значної висоти кабіни з пасажирами в регіоні П'ємонт на півночі Італії в неділю, 23 травня, загинули, за оновленими даними, тринадцятеро людей. Ще двоє людей з важкими травмами доправлені гелікопетером у лікарню в Турині.

Невдовзі після аварії рятувальники повідомляли про дев'ятьох жертв. Згодом число загиблих зросло до дванадцяти.

Як повідомляли італійські інформаційні агенції Ansa та Adnkronos, двоє травмованих дітей перебувають у критичному стані. На місці аварії працюють рятувальники та поліція.

Канатна дорога, на якій сталася аварія, поєднує розташоване на березі озера Маджоре поселення Стреса з горою Моттароне висотою 1,5 тисячі метрів. Цей район вважається однією з туристичних атракцій П'ємонту.

На канатній дорозі ремонті роботи проводили в 2014-16 роках. Її відкрили для пасажирів лише з суботи після послаблення запроваджених раніше в Італії коронавірусних обмежень, зазначає інформагенція dpa.