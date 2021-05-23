 Обрив канатної дороги на півночі Італії: щонайменше тринадцятеро загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2021

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Новини

Обрив канатної дороги на півночі Італії: щонайменше тринадцятеро загиблих

За оновленими даними рятувальників, 13 людей загинули внаслідок обриву канатної дороги на півночі Італії поблизу озера Маджоре.

На місці падіння кабіни поблизу озера Маджоре

На місці падіння кабіни поблизу озера Маджоре

Внаслідок обриву канатної дороги та падіння зі значної висоти кабіни з пасажирами в регіоні П'ємонт на півночі Італії в неділю, 23 травня, загинули, за оновленими даними, тринадцятеро людей. Ще двоє людей з важкими травмами доправлені гелікопетером у лікарню в Турині.

Невдовзі після аварії рятувальники повідомляли про дев'ятьох жертв. Згодом число загиблих зросло до дванадцяти.

Як повідомляли італійські інформаційні агенції Ansa та Adnkronos, двоє травмованих дітей перебувають у критичному стані. На місці аварії працюють рятувальники та поліція.

Канатна дорога, на якій сталася аварія, поєднує розташоване на березі озера Маджоре поселення Стреса з горою Моттароне висотою 1,5 тисячі метрів. Цей район вважається однією з туристичних атракцій П'ємонту.

На канатній дорозі ремонті роботи проводили в 2014-16 роках. Її відкрили для пасажирів лише з суботи після послаблення запроваджених раніше в Італії коронавірусних обмежень, зазначає інформагенція dpa.

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