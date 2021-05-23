Обрив канатної дороги на півночі Італії: щонайменше тринадцятеро загиблих

За оновленими даними рятувальників, 13 людей загинули внаслідок обриву канатної дороги на півночі Італії поблизу озера Маджоре.
Внаслідок обриву канатної дороги та падіння зі значної висоти кабіни з пасажирами в регіоні П'ємонт на півночі Італії в неділю, 23 травня, загинули, за оновленими даними, тринадцятеро людей. Ще двоє людей з важкими травмами доправлені гелікопетером у лікарню в Турині.
Невдовзі після аварії рятувальники повідомляли про дев'ятьох жертв. Згодом число загиблих зросло до дванадцяти.
Як повідомляли італійські інформаційні агенції Ansa та Adnkronos, двоє травмованих дітей перебувають у критичному стані. На місці аварії працюють рятувальники та поліція.
Канатна дорога, на якій сталася аварія, поєднує розташоване на березі озера Маджоре поселення Стреса з горою Моттароне висотою 1,5 тисячі метрів. Цей район вважається однією з туристичних атракцій П'ємонту.
На канатній дорозі ремонті роботи проводили в 2014-16 роках. Її відкрили для пасажирів лише з суботи після послаблення запроваджених раніше в Італії коронавірусних обмежень, зазначає інформагенція dpa.
Зменшення кількості загиблих внаслідок катастрофи на залізниці Єгипту в МОЗ країни пояснили тим, що раніше до жертв аварії віднесли тих осіб, хто перебував у непритомному стані.
Зниклий із середи підводний човен індонезійських військово-морських сил виявили поблизу острова Балі. Всі 53 члени екіпажу загинули, повідомили в Джакарті.
Потяг на Тайвані зійшов з рейок у тунелі і, за попередніми даними, зіштовхнувся із вантажівкою, яка з'їхала з дороги. Жертвами аварії стали щонайменше 48 людей.
В автобусі перебували 66 людей: учні школи, їхні батьки та вчителі. Вони поверталися з екскурсії. Водій автобуса на звивистій дорозі втратив контроль над транспортним засобом.
Уже 30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу вкололи в Італії. Майже 10 мільйонів осіб в країні уже повністю вакциновані.