 Катастрофа на залізниці у Єгипті: загиблих виявилося менше | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2021

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Катастрофа на залізниці у Єгипті: загиблих виявилося менше

Зменшення кількості загиблих внаслідок катастрофи на залізниці Єгипту в МОЗ країни пояснили тим, що раніше до жертв аварії віднесли тих осіб, хто перебував у непритомному стані.

Катастрофа на залізниці у Єгипті: кількість загиблих зменшилася

Катастрофа на залізниці у Єгипті: кількість загиблих зменшилася

Єгипетська влада скорегувала дані щодо кількості жертв зіткнення двох пасажирських потягів, яке сталося на південь від Каїра у п'ятницю, 26 березня, передає агентство dpa.

Напередодні чиновники повідомляли про 32 загиблих. Але у суботу, 27 березня, міністерка охорони здоров'я Єгипту Хала Зід заявила, що після розслідування було виявлено 19 загиблих. Коментуючи таку різницю у кількості, вона пояснила, що раніше до числа загиблих були віднесені постраждалі в результаті аварії люди, які перебували у непритомному стані. Вона також додала, що загальна кількість постраждалих в результаті катастрофи збільшилася з попередніх 84 до 185 осіб.

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Як повідомлялося, у Єгипті на південь від столиці країни Каїра у п'ятницю зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті зіткнення кілька вагонів зійшли з колії. За даними державного залізничного управління Єгипту, один з потягів здійснив раптову зупинку після того, як невідомі пасажири "активували аварійні гальма в декількох вагонах". Після цього у нього врізався інший поїзд. 

Залізничні аварії у Єгипті відбуваються майже щотижня. Це викликано сильною зношеністю рухомого складу і застарілими системами контролю за рухом поїздів.

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Аварія сталася після того, як у один поїзд, який раптово зупинився через використання аварійних гальм, врізався інший.

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