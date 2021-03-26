 В Єгипті зіткнулися пасажирські потяги: щонайменше 32 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2021

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Новини

В Єгипті зіткнулися пасажирські потяги: щонайменше 32 загиблих

Аварія сталася після того, як у один поїзд, який раптово зупинився через використання аварійних гальм, врізався інший.

В Єгипті зіткнулися пасажирські потяги: щонайменше 32 загиблих

В Єгипті зіткнулися пасажирські потяги: щонайменше 32 загиблих

У Єгипті на південь від столиці країни Каїра у п'ятницю, 26 березня, зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті зіткнення кілька вагонів зійшли з колії. За даними міністерства охорони здоров'я Єгипту, у катастрофі загинуло щонайменше 32 людини, ще 84 людини отримали поранення.

Як повідомили у державному залізничному управлінні Єгипту, один з потягів здійснив раптову зупинку після того, як невідомі пасажири "активували аварійні гальма в декількох вагонах". Після цього у нього врізався інший поїзд. 

За останні роки в Єгипті сталося вже кілька великих аварій на залізниці. У лютому 2019 року локомотив врізався в платформу на залізничному вокзалі Каїра, спричинивши пожежу, що забрала життя 31 особи.

Читайте також: Аварія на залізниці в Єгипті: десятки загиблих

Найбільша залізнична катастрофа в Єгипті сталася в 2002 році, коли загорівся пасажирський поїзд, в результаті чого загинуло понад 360 осіб.

Залізничні аварії у Єгипті відбуваються майже щотижня. Це викликано сильною зношеністю рухомого складу і застарілими системами контролю за рухом поїздів.

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