Новим в.о. директора ДБР призначили Олексія Сухачова

Новим виконувачем обов'язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР) став Олексій Сухачов. Про це ввечері понеділка, 22 вересня, повідомив сайт ДБР.

На сайті бюро зазначається зокрема, що Сухачов закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в Харкові і має ступінь доктора юридичних наук.

З 2000 почав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника головного управління Центрального управління СБ України. Протягом 2017-2019 працював заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України.

У 2019-2020 проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України. За результатами відкритого конкурсу в серпні 2020 був призначений на посаду заступника директора ДБР.

Олександр Соколов, який раніше очолював ДБР, повернувся на посаду заступника директора Бюро, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 12 червня 2020 року Верховний суд відмовився поновити Романа Трубу на посаді директора ДБР.

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