Nord Stream 2 погрожує ЄС судом через нову Газову директиву

Оператор проекту будівництва трубопроводу "Північний потік-2" компанія Nord Stream 2 AG надіслала голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру листа, в якому вимагає офіційного підтвердження того, що, попри зміни Газової директиви ЄС, до "Північного потоку-2" будуть застосовуватися умови не гірші, ніж до інших подібних газопроводів, інвестиції в які були зроблені задовго до ухвалення поправок до директиви. Про це йдеться в повідомленні Nord Stream 2, опублікованому в середу, 24 квітня.

"Коли Єврокомісія виносила на розгляд пропозицію про внесення поправок, вона однозначно сформулювала, що "Північний потік-2" є єдиним проектом на "просунутому" етапі. Якщо до "Північного потоку-2" не буде застосовуватися такий самий правовий режим, як і до інших подібних газопроводів, інвестиції в які були зроблені до ухвалення поправок до Газової директиви, це буде порушенням міжнародного права і законодавства ЄС, зокрема невиконання зобов'язань ЄС за угодою до Енергетичної хартії стосовно компанії Nord Stream 2 як інвестора", - зазначається у повідомленні. У ньому також йдеться лише про те, що компанія порушує це питання, аби отримати "своєчасне офіційне роз'яснення від ЄС".

Однак того ж дня європейське видання Politico, посилаючись на текст самого листа, яке виконавчий директор Nord Stream 2 Маттіас Варінґ (Matthias Warnig) 12 квітня надіслав Юнкеру, повідомило, що компанія також погрожує Євросоюзу судовою суперечкою, якщо її не звільнять від виконання нових норм Газової директиви.

Нагадаємо, що 15 квітня Рада Євросоюзу затвердила зміни до Газової директиви ЄС. Це дозволило поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2", який будують з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. 27 країн-членів ЄС проголосували "за", тоді як Болгарія утрималася.

Тепер для того, щоб новий газопровід дозволили ввести в експлуатацію, йому треба буде відповідати набагато жорсткішим вимогам, ніж, наприклад, "Північному потоку-1", який запрацював у 2011 році. Ці умови покликані забезпечити конкуренцію і захистити права споживачів.