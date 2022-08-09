 Німці стали гірше спати через корону та Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2022

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Новини

Німці стали гірше спати через корону та Україну

За словами німецького фахівця з вивчення та терапії сну, німцям все частіше сняться кошмари. Спочатку через пандемію, тепер через війну в Україні.

Якість сну німців погіршилася, каже експерт

Якість сну німців погіршилася, каже експерт

Якість сну мешканців Німеччини останнім часом помітно погіршилася, стверджує експерт Німецького товариства вивчення і терапії сну Міхаель Шредль (Michael Schredl). За його словами, все більше людей скаржаться на не тільки неможливість заснути і втому, але й на тривожні сни, що їх мучать.

До 15 відсотків опитаних ним пацієнтів повідомили про нічні кошмари, що почастішали, повідомив Шредль в інтерв'ю німецькому виданню Psychologie Heute ("Психологія сьогодні"). Війна в Україні, небезпеки, пов'язані з нею, також негативно впливають на якість сну жителів Німеччини.

60 відсотків "снів про ковід" в пацієнтів Шредля були пов'язані зі страхом соціальних контактів та зараження. Частий приклад такого нічного кошмару - людина опиняється у натовпі, у якому ніхто не носить маски.

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Від чотирьох до п'яти відсотків усіх людей нині страждають від нічних кошмарів, оцінює німецький експерт. Якщо щось страшне сниться частіше ніж раз на тиждень, це є розладом сну. Переживши навіть один кошмар, люди потім часто бояться заснути, і сон гіршає загалом. У групі особливого ризику - люди, схильні до тривожних розладів або депресії. Жінки у півтора рази частіше страждають на безсоння, ніж чоловіки, стверджує експерт.

Як позбавитися проблем зі сном?

Якщо нічні кошмари повторюються, корисно свідомо програти відповідну ситуацію, поки ви не спите, і шукати з неї розумний вихід, рекомендує фахівець. Крім того важливо пам'ятати: все, що відбувається у снах, зазвичай є надмірним - насправді таке навряд чи могло б статися.

Міхаель Шредль ні в якому разі не рекомендує лікувати безсоння самостійно. Натомість він радить звернутися до фахівців, які або підберуть правильні препарати, або взагалі запропонують лікування без медикаментів.

За даними німецького онлайн-порталу Statista, 25 відсотків учасників репрезентативного опитування, опублікованого в 2021 році, заявили, що сплять або "дуже погано", або "погано", а 40 відсотків оцінили якість свого сну як "задовільну". І лише 10 відсотків повністю задоволені своїм відпочинком та сплять "дуже добре". У різних дослідженнях наводиться і така цифра: до восьми мільйонів жителів Німеччини тією чи іншою мірою страждають на проблеми зі сном.

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