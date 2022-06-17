Німецькі вчителі - на межі нервового зриву. Чому?

Під час пандемії коронавірусної інфекції вчителям німецьких шкіл батьки досить часто ставили одне й те ж питання: "Як сильно відстає клас за програмою?" І у відповідь нерідко чули, що, мовляв, попри домашнє навчання та інші складнощі, навчання йде своїм ходом і великих прогалин у навчанні не спостерігається.

Схоже, протверезіння прийшло під час третього "пандемічного" навчального року. Відставання виявилося істотнішим, аніж викладачі вважали ще на початку 2021-2022 навчального року. Усі прогалини стали очевидними після переходу на очне навчання. 70 відсотків респондентів нового дослідження "Барометр шкіл" (Schulbarometer) заявили, що поки що неможливо забезпечити всім учням адекватну допомогу, якої вони потребують.

Великі прогалини в освіті, випадки психічних розладів, проблеми з мотивацією і концентрацією - все це є лише вершиною айсберга, який залишив по собі коронавірус в німецьких школах. Звідки такі дані? Schulbarometer - це спільний проєкт Фонду імені Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung) та тижневика Die Zeit.

Найперше опитування щодо ситуації в німецьких школах було проведено ще до пандемії - влітку 2019 року. У її розпал фокус був на наслідках короновірусу для системи освіти: опитування проводилися як під час локдаунів, так і після них. І ось тепер настав час підбити деякі підсумки. Нове репрезентативне опитування було проведено серед 1017 вчителів німецьких шкіл.

Технологічний стрибок, але не прогрес

Почнемо із позитивних підсумків. Багато в чому завдяки пандемії педагоги та їхні підопічні здійснили технологічний стрибок. Більшість німецьких шкіл (73 відсотки респондентів) працюють із цифровими технологіями і застосовують навчальні онлайн-платформи. Але самі школи, якщо судити за результатами актуального дослідження, до цього стрибка виявилися не готовими і не дуже покращили ситуацію за роки пандемії. Понад 60 відсотків респондентів сказали, що технологічно школи, як і раніше, "не так добре" або "погано" оснащено для проведення дистанційного навчання. Найкраще технічно обладнаними виявилися німецькі гімназії, найгірше - початкові школи.

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При цьому технології - не головна проблема для німецьких вчителів. Головним болем для них є обмеження та їхні наслідки, заявили майже 40 відсотків опитаних. На другому місці - нестача персоналу. На третьому - поведінка учнів.

Втрата мотивації, страхи та агресія

Що найбільше насторожує у новому дослідженні, так це частіші випадки проблемної поведінки серед учнів. Німецькі школярі стали частіше виявляти агресію. Порівняно з початком навчального року майже вдвічі більше опитаних вчителів відзначили агресивну поведінку серед своїх підопічних. Кожен четвертий викладач спостерігає зростання страхів у своїх учнів. Про проблеми з концентрацією та мотивацією розповіли понад 80 відсотків респондентів. Майже 60 відсотків викладачів зіштовхнулися із погіршенням дрібної моторики та фізичних навичок у дітей та підлітків.

Автори дослідження не забули і про самих викладачів. Адже відчуття безпорадності та нездатність забезпечити необхідну підтримку своїм учням негативно позначилися і на здоров'ї вчителів. Багато хто з них працює на межі своїх можливостей. 80 відсотків викладачів заявили, що під час третього пандемічного навчального року вони змушені частіше працювати на вихідних. 60 відсотків розповіли, що вони взагалі не мають змоги відпочити. Більшість з них також зізналися, що відчувають психічну та фізичну виснаженість. Найбільш поширені симптоми - внутрішня напруженість, дратівливість, проблеми зі сном.

І ще один результат дослідження, який засмутив: 13 відсотків викладачів планують скоротити час роботи. При наявній нині нестачі персоналу можна собі уявити, що це негативно вплине на якість освіти.