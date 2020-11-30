Німецька залізниця не змогла через суд заборонити страйк залізничників

Суд з трудових спорів у Франкфурті-на-Майні в терміновому порядку розглянув позов залізничного концерну Deutsche Bahn (DB) щодо страйку робітників. За підсумками тригодинного обговорення ввечері в четвер, 2 вересня, суд вирішив відхилити вимогу перевізника, який домагався видачі дозволу на припинення страйку. Як заявили в суді, страйк не переслідує незаконні цілі і, таким чином, може тривати. Deutsche Bahn подав апеляційну скаргу на це рішення до земельного суду з трудових спорів.

"Суд нам абсолютно ясно підтвердив: страйк законний, допустимий і пропорційний", - прокоментував постанову керівник профспілки німецьких машиністів локомотивів GDL Клаус Веселскі (Claus Weselsky).

У Deutsche Bahn відзначили, що колективний договір все ще в процесі обговорення, і закликали GDL "негайно припинити страйк і повернутися за стіл переговорів". Лідер профспілки, в свою чергу, підкреслив, що трудовий спір триватиме до тих пір, поки DB не зробить своїм співробітникам "матеріально розумну пропозицію".

Рух потягів далекого сполучення скоротився на 75 відсотків

Раніше, в ніч на 2 вересня, в Німеччині почався черговий страйк машиністів пасажирських потягів, які домагаються поліпшення умов праці. Він став уже третім з початку серпня і триватиме понад п'ять діб.

У результаті страйку рух потягів далекого сполучення в Німеччині скоротився на 75 відсотків. Щоб пом'якшити наслідки, концерн пообіцяв протягом п'ятниці збільшити кількість рейсів до 30 відсотків.

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Профспілка відкинула пропозицію Deutsche Bahn

1 вересня Deutsche Bahn, сподіваючися відвернути страйк, висунув профспілці нові пропозиції: поступове підвищення зарплати на 3,2 відсотка, одноразова виплата "корона-премій" в розмірі до 600 євро і зменшення терміну дії тарифного договору з 40 місяців до 36. Однак профспілка цю пропозицію відкинула й оголосила про початок страйку.

Як зазначив голова профспілки Клаус Веселскі, хоча DB і позначив можливість конкретних виплат у зв'язку з пандемією, реалізована вона буде не в цьому році. Крім того, за словами профспілкового діяча, до кінця року не передбачено збільшення заробітної плати.