Німецькі ресторани почали штрафувати за марне бронювання

Ресторани в німецькому Дюссельдорфі починають працювати за новими правилами бронювання та запроваджують до 50 євро штрафу для тих гостей, які забронювали столик, але не прийшли.

Ресторатори німецького Дюссельдорфа вирішили боротися з клієнтами, які бронюють столики, а потім не приходять. Про це повідомляє об'єднання готелів і ресторанів федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія (DEHOGA NRW).

Запровадження штрафів обговорювали ще до пандемії коронавірусу, проте під час локдаунів про цю ініціативу забули. Тепер, коли ситуація більш-менш стабілізувалася, ресторатори повернулися до вирішення проблеми. Йдеться як про бронювання столиків, так і про замовлення страв, які потенційні гості раптово скасовують, завдаючи ресторанам збитків.

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Представники DEHOGA NRW у грудні 2022 року провели опитування серед 270 рестораторів у Північному Рейні-Вестфалії: понад 90 відсотків опитаних неодноразово зазнавали фінансових збитків через скасування броні в їхніх ресторанах, адже неявка або пізні відмови призводять до проблем з оплатою персоналу та до зайвих витрат на купівлю нікому не потрібних продуктів.

Подібне нововведення вже ефективно діє в деяких сусідніх країнах - наприклад, у Франції. Принцип простий: під час замовлення столика або страви клієнти повідомляють дані своїх кредитних карток, з яких у разі неявки стягується штраф у розмірі середнього рахунку на людину в закладі. Крім того, деякі ресторани в Німеччині вже запровадили систему передоплати.

За новими правилами вже почали працювати кілька ресторанів у Дюссельдорфі: штрафи за неявку становлять від 30 до 50 євро. Чи наслідуватимуть їхній приклад колеги в інших містах Німеччини, поки невідомо.

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