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Клаудія Рот
Клаудія РотФото: Barbara Munker/dpa/picture-alliance
ПолітикаНімеччина

Німецька міністерка віддала Netfliх гроші за квиток на Оскар

Марина Борисова | Вера Фрідріх
20 хв. тому

Netflix оплатив квиток на кінопремію "Оскар" німецькій міністерці культури. Клаудія Рот побувала на церемонії, але потім вирішила повернути гроші за квиток.

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Міністерка з питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот (Claudia Roth) повернула американській компанії Netflix гроші за подарований квиток на церемонію вручення кінопремії "Оскар", повідомила 23 березня Süddeutsche Zeitung.

Режисер номінованого на "Оскар" німецького фільму "На Західному фронті без змін" Едвард Берґер (Edward Berger) неодмінно хотів бачити міністерку на церемонії, шоби "надати значущості тріумфу німецького кінематографа". Netflix виділив 2250 євро на квиток Рот, аби команда кінострічки "була гідно представлена в Голлівуді". 

Міністерка прийняла запрошення, виступила з промовою і відзначила рекордний успіх німецької картини в Лос-Анджелесі. Водночас згодом вона вирішила повернути кошти за квиток, повідомив її помічник.

Успіх "На Західному фронті"

"На Західному фронті без змін" був номінований на "Оскар" одразу в дев'яти категоріях і переміг у чотирьох. Картина стала першим німецьким фільмом за останні 16 років, удостоєним "Оскара".

Ця німецька стрічка також здобула головну статуетку премії Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) і номінувалася на американську кінопремію "Золотий глобус".

У п'ятницю, 24 березня, стало відомо, що картина номінована одразу в 12 категоріях на премію "Лола" - найвищу національну нагороду Німеччини в галузі кінематографа (Deutscher Filmpreis). Це черговий рекорд, який вдалося побити доробку Берґера. Раніше жоден німецький фільм не був настільки успішним.

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