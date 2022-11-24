Німецька статсміністерка: Тероризм РФ вбиває невинних людей

На тлі масованих ракетних атак Росії до Києва приїхали політикині країн ЄС, щоб продемонструвати солідарність з українками. DW поговорила зі статміністеркою у МЗС НІмеччини Анною Люрманн.

Масовані ракетні атаки Росії на українську інфраструктуру та цивільні об'єкти тривають уже декілька тижнів. Після ракетних ударів у середу, 24 листопада, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС екстрено відключили енергоблоки. Київ поринув у темряву, відключено було й водопостачання. Саме в цей драматичний момент в українській столиці перебувала делегація європейських жінок-політиків, що хотіли продемонструвати солідарність з українками. Серед них - німецька статсміністерка Анна Люрманн (Anna Lührmann), яка відповідає за питання євроінтеграції у МЗС країни. DW поговорила з нею про додаткову допомогу, яку Берлін виділив Києву напередодні зими, про перспективи членства України в ЄС та її враження від побаченого в українській столиці.

DW: Кадри з темного Києва, сирени - про все це в Німеччині знають і говорять. Як для Вас було побачити це особисто? Чи Ви були в бункері?

Анна Люрманн: Так, мене все це дуже зачепило, все, що тут нині сталося, дуже шокує. Тут нині було кілька ракетних ударів. Ми поїхали на місце, де впала одна з ракет. Це звичайний промисловий склад. Троє невинних людей вбив цей російській державний тероризм, серед них 17-річна дівчина. У цей момент поліцейські якраз збирали докази, аби притягти до відповідальності винних. Те, що відбувається тут, за декілька годин їзди від німецького кордону, дуже пригнічує.

Статсміністерка в МЗС Німеччини Анна Люрманн Фото: DW

Як Ви думаєте, чи вдасться постійно відбудовувати інфраструктурні об'єкти, аби Україна протрималася цю зиму? Чи буде нова хвиля біженців від холоду? Чи достатньо допомоги з-за кордону, аби цьому запобігти?

Зрозуміло, що Путін робить усе для того, аби Україна погрузла взимку в холоді та темряві. І українці дуже хоробро зустрічають цей виклик, а ми підтримуємо їх у цьому як словами, так і діями. Я приїхала сюди, зокрема, і для того, аби представити зимовий пакет допомоги німецького уряду, це додатково понад 55 мільйонів євро. Ми надаємо генератори, вони вже прибудуть сюди найближчими днями. Ми допомагаємо відбудовувати школи, а також вживаємо інших заходів, аби допомогти людям більш-менш пережити зиму. Але буде важко. Ми на їхньому боці, та зрозуміло: їхня воля до боротьби та стійкість незламні.

Багато українців вважають, що членство в ЄС - питання кількох років. А як Ви вважаєте? Чи існує в Німеччині готовність прийняти до ЄС таку велику країну, що потребує стільки допомоги?

Я дуже вражена, з яким поривом українки та українці прагнуть до ЄС та попри брутальну війну роблять все для того, аби виконати вимоги для початку переговорів щодо членства. Для нас абсолютно зрозуміло: Україна має стати частиною родини ЄС, ми підтримуватимемо її в цьому в межах наших можливостей.

"ЄС стане кращим місцем, якщо Україна стане його членом"

Чи є в Німеччині від початку війни більша готовність серйозно розглянути питання членства України в ЄС?

Так, у будь-якому разі є велика солідарність. Під час останнього засідання Європейської Ради ми надали Україні статус кандидата в члени ЄС. І відтоді ми дуже конкретно підтримуємо за допомогою консультацій. І на цьому шляху до Євросоюзу ми робитимемо ще більше. Я тут провела конкретні переговори щодо того, що ми можемо зробити, приміром, у царині правосуддя. Ми тут стоїмо на боці України, і я думаю, що і ЄС стане кращим місцем, якщо Україна стане його членом, і Україна виграє від членства в ЄС.

За даними Інституту світової економіки в німецькому Кілі, від початку війни окремі країни ЄС та Євросоюз як інституція разом надали Україні майже вдвічі менше різної допомоги, ніж США. Чи наблизяться європейці до рівня американців?

Як ЄС і як Німеччина, ми надаємо військову допомогу в небачених досі масштабах, але також і гуманітарну, і фінансову допомогу. І люди тут це бачать. У кожній розмові я відчула дуже велику вдячність за те, що ми робимо, а також за те, що українки та українці могли втекти до Німеччини, знайшли там новий дім та можуть перечекати, поки війна завершиться. І загалом зрозуміло: ми у Європі ще більше згуртувалися завдяки цій російській агресії, і Путін, власне, досягнув протилежного тому, що хотів досягти. Ми тримаємося разом, підтримуємо одне одного і демонструємо солідарність.

Чи може Україна розраховувати зараз на додаткову допомогу - у ситуації, коли потреби зростають у зв'язку з атаками на інфраструктуру?

Обов'язково, я приїхала сюди, аби поінформувати про допомогу на суму понад 55 мільйонів євро, інші члени нашої делегації, що представляють інші європейські країни, зробили те саме. Ми допоможемо Україні, щоб залишалося світло і аби люди не сиділи в холоді.