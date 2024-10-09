Поліція ФРН закрила платформу педофілів з мільйонами файлів

У Німеччині затримано шістьох людей, які керували платформою з дитячою порнографією в даркнеті. Нею користувалися сотні тисяч людей у ​​всьому світі. Деяким жертвам було менше трьох років.

Німецька поліція викрила платформу в даркнеті, через яку поширювалася дитяча порнографія. У кількох федеральних землях Німеччини було затримано шість ключових підозрюваних, які, за даними поліції, керували порталом у даркнеті та поширювали на ньому зображення сексуального насильства над дівчатами. Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомив міністр внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії Герберт Ройль (Herbert Reul).

Членами платформи були сотні тисяч людей по всьому світу

За цими даними, деяким жертвам педофілів було менше трьох років. Платформа налічувала сотні тисяч членів у всьому світі. Затримання були проведені наприкінці вересня у межах великої поліцейської операції в Північному Рейні-Вестфалії, Баварії, Баден-Вюртембергзі, Нижній Саксонії, Рейнланд-Пфальці і Шлезвіг-Гольштейні. Усі затримані - громадяни Німеччини віком від 41 до 69 років.

Крім того, було вилучено велику кількість доказів, у тому числі понад 1,5 тисяч ноутбуків і стільникових телефонів, а також майже 100 великих коробок з дисками та іншими носіями інформації. Лише на одному комп'ютері було виявлено загалом 13,5 терабайт матеріалів із дитячою порнографією, що відповідає приблизно 3,4 мільйона фотографій, зазначається далі.

Платформа працювала з 2019 року

За словами Ройля, проведена під керівництвом поліції Дуйсбурга операція була "надзвичайно успішною". "Даркнет ніколи не повинен ставати зоною комфорту для злочинців", - наголосив земельний міністр.

Він також повідомив, що викрита платформа працювала з 2019 року і була "форумом для педофілів", на якому втілювалися в життя "огидні фантазії" та "виставлялися напоказ звірства". Розслідування проти платформи розпочалося у 2020 році.

Міністр юстиції Північного Рейну-Вестфалії Беньямін Лімбах (Benjamin Limbach) висловив упевненість, що внаслідок арештів платформа "зникне назавжди".