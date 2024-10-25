Баварія потрапила до десятки світових туристичних трендів

Видавництво Lonely Planet занесло німецьку Баварію до числа найцікавіших регіонів світу для туристичних поїздок у 2025 році.

Німецькі міста, регіони та інші визначні пам'ятки регулярно потрапляють до списків туристичних трендів, які щорічно складає популярне видавництво Lonely Planet. Цього разу до путівника Best in Travel 2025 включили федеральну землю Баварія - і там вона хизується серед десяти регіонів світу, обраних експертами в галузі туризму.

Автори Lonely Planet також рекомендують відвідати, зокрема, Східну Англію у Великобританії, швейцарський кантон Вале (або Валліс), рівнину Тераї в Непалі або вирушити в подорож 680-кілометровою Національною стежкою Йорданії. У своєму новому путівнику видавництво опублікувало ще два списки - з десяти держав і десяти міст для подорожей у 2025 році. До числа країн увійшли, зокрема, Литва, Казахстан і Вірменія. До списку міст - Осака (Японія), Піттсбург (США) і Пальма-де-Майорка (Іспанія).

Баварська гостинність і визначні пам'ятки

Що привернуло увагу укладачів рекомендацій Best in Travel 2025 у Баварії - дуже популярному туристичному регіоні Німеччини? Загалом і в цілому - вдале поєднання сучасних трендів, старих традицій, перфекціонізму та пивної гостинності. Автори путівника особливо рекомендують відвідати замок Нойшванштайн, який, доречно додати, саме наступного року може отримати статус пам'ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Білі ковбаски - вайсвурст - та брецель: традиційний баварський сніданок Фото: Bernd Jürgens/Shotshop/picture alliance

Щодо кулінарних особливостей, то туристам радять обов'язково скуштувати традиційний баварський сніданок, тобто варені білі ковбаски - вайсвурст. Також згадуються мюнхенське пивне свято Октоберфест окремо та баварське пиво загалом - одне з найкращих у світі.

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Особлива подія відбудеться в Мюнхені 31 травня 2025 року - фінал Ліги чемпіонів УЄФА з футболу, який пройде на тутешньому футбольному стадіоні Allianz Arena - одному з найнезвичніших у світі, зовнішнє освітлення якого можна змінювати залежно від клубних кольорів команд, що зустрічаються на футбольному полі, або з якихось інших приводів.

Серед численних природних пам'яток Баварії експерти Lonely Planet особливо радять покататися електричним човном мальовничим озером Кьонігсзеє і відвідати місто Гарміш-Партенкірхен, а також піднятися там канатною дорогою на найвищу гору Німеччини - Цугшпітце.

Мюнхенський стадіон "Альянц Арена", де грає місцевий клуб "Баварія" Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Скільки туристів приїжджає до Баварії?

Згідно з даними земельного відомства статистики, у 2023 році в баварських готелях зупинялися майже 39 мільйонів осіб (плюс 8,7 відсотка порівняно з попереднім роком). 30 мільйонів припало на жителів Німеччини. Водночас кількість іноземних гостей у баварських готелях порівняно з попереднім роком збільшилася майже на 25 відсотків, досягнувши майже дев'яти мільйонів пожильців. Загальна кількість ночівель перевищила 100 мільйонів (плюс 13,6 відсотка).

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У деяких регіонах Баварії вже спостерігаються ознаки надлишкового туризму. Також цього року повідомлялося про значне збільшення вартості ночівель у Мюнхені під час Октоберфесту, тож пошуками підходящих варіантів на цей період варто займатися заздалегідь і розглядати варіанти проживання в сусідніх містах. У 2024 році за два тижні мюнхенський Октоберфест відвідали 6,7 мільйона осіб.

Що ще рекомендували відвідати в Німеччині?

Які інші місця в Німеччині потрапляли в число туристичних трендів Lonely Planet у минулому? У 2023 році у списку міст був Дрезден, у 2022 році - Фрайбург, 2020 року - Бонн. У 2019 році Німеччина опинилася серед рекомендованих країн з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру. На початку 2024 року в тематичний список найкращих пляжів світу внесли німецький острів Зюльт у Північному морі.