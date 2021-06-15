Німеччина відкриває кордони для вакцинованих туристів з України з 25 червня

Німеччина з 25 червня дозволяє в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою, повідомило посольство Німеччини в Україні. "Якщо ви повністю вакциновані, починаючи з 25 червня 2021 ви зможете знову в'їжджати до Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Повна вакцинація повинна бути завершена не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду. Право в'їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Перелік вакцин планується також розширити і доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, щойно будуть завершені необхідні тестування, додали в німецькому посольстві.

"Паспорти вакцинації" для подорожей

Як повідомлялось, у Євросоюзі остаточно затвердили COVID-сертифікати, які мають допомогти відновити вільний рух усередині ЄС, а також подорожі до Шенгену в умовах пандемії. Вони міститимуть інформацію про вакцинацію від коронавірусу, наявність імунітету після одужання від COVID-19 або негативного результату тесту на коронавірус, та почнуть діяти з 1 липня.

Україна теж запровадила сертифікат імунітету від коронавірусу. Це - паперовий документ, що визнаний на міжнародному рівні та враховує міжнародні медико-санітарні правила для перетину кордону. Його видає міністерство охорони здоров'я України.

Український сертифікат видають тим, хто отримав дві дози щеплення вакциною проти COVID-19, схваленою до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Міністерство закордонних справ України веде переговори з низкою країн, аби прискорити процес безперешкодного перетину кордону українськими громадянами за наявності COVID-свідоцтва. Найближчим часом з паперовим сертифікатом можна буде поїхати в Туреччину, Молдову, Угорщину, Ізраїль та інші країни.