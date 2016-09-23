Німеччина та ще три країни закликають до розширення Ради Безпеки ООН

Німеччина та ще три держави - Бразилія, Індія та Японія - закликають реформувати Раду Безпеки ООН. Вони виступають за збільшення кількості постійних і непостійних членів Радбезу. Без реформи найпотужніший орган ООН може втратити свою значущість, наголосили в середу, 23 вересня, міністерства закордонних справ чотирьох країн після відеодебатів на Генеральній Асамблеї ООН.

Країни зазначають, що лише так можна зберегти авторитет Радбезу ООН та створити необхідну політичну підтримку для мирного вирішення міжнародних конфліктів.

Німеччина, Бразилія, Індія та Японія висловили своє розчарування браком реформ у Раді Безпеки ООН. Реформи терміново необхідні "для кращого відображення сучасних реалій". Ці країни також хочуть стати постійними членами Радбезу.

Заклики реформувати Радбез ООН лунають роками. Наразі в цей орган входять 15 членів, п'ять з яких є постійними та мають право вето: Китай, Франція, Великобританія, Росія та США. Критики вважають цю структуру, створену після Другої світової війни, застарілою.