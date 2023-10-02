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ПолітикаНімеччина

Німеччина спрямувала Україні новий пакет військової допомоги

Ольга Журавльова
2 жовтня 2023 р.

До чергового пакета від ФРН увійшли боєприпаси, інженерні машини, мостоукладач, тягачі HX81 та інша техніка.

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Німецький мостоукладач Biber
Німецький мостоукладач BiberФото: Patrik Stollarz/AFP via Getty Images

Німецький уряд у понеділок, 2 жовтня, оновив список військової допомоги, переданої Україні.

Згідно з повідомленням на сайті уряду, до нового пакета допомоги увійшли радіостанції для танків Leopard, 14 всюдиходів Bandvagn 206, мостоукладач Biber, дві інженерні машини WISENT 1.

До нового пакета входять також 99 терміналів супутникового зв'язку, 21 автомобіль для охорони кордону, 20 тисяч захисних окулярів, 239 криптофонів, 11 тягачів HX81 і 12 причепів 32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів, 1202 інфузійні насоси (медобладнання) та комплект запчастин для безпілотників Vector.

Як повідомлялося, за перші три квартали 2023 року уряд ФРН погодив експорт в Україну озброєння на 3,3 мільярда євро, що робить Київ найбільшим одержувачем німецької зброї.

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Німецький мостоукладач Biber

Німеччина спрямувала Україні новий пакет військової допомоги

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