Україна отримала від Польщі відремонтовані танки Leopard-2

Повернені в Україну танки були відремонтовані на заводі в польському місті Гливиці. Ще кілька одиниць цієї техніки перебувають на ремонті.

Україна отримала від Польщі перші відремонтовані танки Leopard-2. Про це у понеділок, 2 жовтня, повідомив оборонний держконцерн Polska Grupa Zbrojeniowa у соцмережі X. Зазначається, що танки були відремонтовані на заводі "Бумар-Лабенди" у польському місті Гливиці.

Також повідомляється, що ремонт ще кількох танків Leropard для України на заводі триває. Там уже впродовж 20 років обслуговують, ремонтують і модернізують танки Leopard 2A4, а також ремонтують і модернізують польські танки сімейства Т-72.

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Нагадаємо, про створення Центру з обслуговування та ремонту танків Leopard-2 з України домовилися під час 11-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Центр запрацював у Гливицях на базі ремонтного заводу у липні після кількох місяців переговорів між Польщею та ФРН. Як повідомляли незадовго до відкриття заводу джерела німецьких видань, переговори мали напружений характер, ішлося про "надто завищені фінансові запити поляків". Так, за даними Spiegel, польська оборонна держкомпанія PGZ мала намір стягувати понад 100 000 євро за первинну діагностику танків, тоді як у Німеччині за це платять зазвичай 12 000 євро. Ймовірно, сторони досягли компромісу, однак деталі умов здійснення ремонтних робіт невідомі.