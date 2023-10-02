  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаНімеччина

ФРН у 2023 році погодила для України зброї на 3,3 млрд євро

Ольга Журавльова
2 жовтня 2023 р.

Україна - головний реципієнт німецького експорту зброї. На другому місці серед наданих дозволів - Угорщина, на третьому - США.

https://p.dw.com/p/4X3Ba
Німецькі танки Leopard 2
Німецькі танки Leopard 2 Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Уряд Німеччини у 2023 році схвалив експорт озброєнь в Україну на суму близько 3,3 мільярда євро, інформує федеральне міністерство економіки та захисту клімату (BMWK), у понеділок, 2 жовтня.

За звітний період з 1 до 30 вересня, Україна - основний отримувач зброї від Німеччини. За аналогічний період 2022 року Україні було ліцензовано зброю та інше військове обладнання  на суму близько 775 мільйонів євро.

"Постійна підтримка Німеччиною України в її самозахисті від агресивної війни Росії, яка порушує міжнародне право, чітко відображена в схвалених показниках експорту зброї. З точки зору політики безпеки, також важливо активізувати співпрацю з нашими союзниками та прискорити процеси ліцензування", - зазначив представник BMWK Свен Гігольд (Sven Giegold).

Читайте також: ФРН збільшує експорт зброї. Скільки надійшло Україні?

На другому місці за обсягами експорту зброї перебуває Угорщина з обсягом ліцензій на суму понад мільярд євро. На третьому місці опинилися Сполучені Штати з трохи менше ніж 467 мільйонами євро затверджених поставок.

Загалом Німеччина цьогоріч надала дозволів на експорт озброєнь на 8,76 мільярда євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ФРН офіційно дозволили концернуRheinmetall створити підприємство у Києві.

Німецькі "Гепарди" на фронті в Україні

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Німецькі танки Leopard 2

ФРН у 2023 році погодила для України зброї на 3,3 млрд євро

Політика2 жовтня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Російська пропаганда добралася до Шпіцбергену

Російська пропаганда добралася до Шпіцбергену

Суспільство2 жовтня 2023 р.26:01 хв.
Пара йде повз зруйновану будівлю у Маріуполі, 14 липня 2023 року

Що розповідають жителі окупованих РФ територій України

Що розповідають жителі окупованих РФ територій України

Конфлікти30 вересня 2023 р.
Українські та європейські прапори в Брюсселі

"Підводне каміння" на шляху України до Європейського союзу

"Підводне каміння" на шляху України до Європейського союзу

Політика2 жовтня 2023 р.
external

Андрій Мельник про Бразилію,підтримку України й арешт Путіна

Андрій Мельник про Бразилію,підтримку України й арешт Путіна

Політика29 вересня 2023 р.16:02 хв.
Втеча у невідоме майбутнє - люди з Нагірного Карабаху

Біженці з Нагірного Карабаху: "Йдеться про виживання"

Біженці з Нагірного Карабаху: "Йдеться про виживання"

Конфлікти29 вересня 2023 р.
Юрій Гаравський у капюшоні та поліцейський перед будівлею суду у швейцарському Санкт-Галлені

Чому суд у Швейцарії виправдав ексбійця білоруського СОБРу

Чому суд у Швейцарії виправдав ексбійця білоруського СОБРу

Злочинність29 вересня 2023 р.
На головну сторінку