ФРН у 2023 році погодила для України зброї на 3,3 млрд євро

Уряд Німеччини у 2023 році схвалив експорт озброєнь в Україну на суму близько 3,3 мільярда євро, інформує федеральне міністерство економіки та захисту клімату (BMWK), у понеділок, 2 жовтня.

За звітний період з 1 до 30 вересня, Україна - основний отримувач зброї від Німеччини. За аналогічний період 2022 року Україні було ліцензовано зброю та інше військове обладнання на суму близько 775 мільйонів євро.

"Постійна підтримка Німеччиною України в її самозахисті від агресивної війни Росії, яка порушує міжнародне право, чітко відображена в схвалених показниках експорту зброї. З точки зору політики безпеки, також важливо активізувати співпрацю з нашими союзниками та прискорити процеси ліцензування", - зазначив представник BMWK Свен Гігольд (Sven Giegold).

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На другому місці за обсягами експорту зброї перебуває Угорщина з обсягом ліцензій на суму понад мільярд євро. На третьому місці опинилися Сполучені Штати з трохи менше ніж 467 мільйонами євро затверджених поставок.

Загалом Німеччина цьогоріч надала дозволів на експорт озброєнь на 8,76 мільярда євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ФРН офіційно дозволили концернуRheinmetall створити підприємство у Києві.