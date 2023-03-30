Німеччина розглядає спрощення правил імміграції фахівців

Схвалений урядом ФРН законопроєкт має на меті залучити в країну кваліфікованих фахівців із держав, що не входять до ЄС.

Федеральний уряд Німеччини переглядає наявну імміграційну політику на тлі нестачі робочої сили в країні. Законопроєкт, який полегшить в'їзд у ФРН кваліфікованих фахівців з-за кордону, у середу, 29 березня, погодив кабінет міністрів Німеччини. Тепер він має пройти через Бундестаг (парламент) і Бундесрат (представництво федеральних земель).

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Документ, підготовлений міністеркою внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) і міністром праці Губертусом Гайлем (Hubertus Heil), передбачає, серед іншого, запровадження нової "карти можливостей" (Chancenkarte) із системою балів. Критерії, які враховуються під час підрахунку балів, включають кваліфікацію, знання німецької мови, професійний досвід, зв'язок з Німеччиною (наприклад, родичі, які вже мешкають у країні) та вік.

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"Карта можливостей" дає один рік на пошук роботи в Німеччині

Щоб отримати "карту можливостей", достатньо буде виконати три критерії, стверджував Гайль, розповідаючи про плани уряду восени 2022 року. "Карта можливостей" дає кваліфікованим іноземним фахівцям один рік на пошук роботи в Німеччині. Щоб здобувачі могли фінансово забезпечувати себе протягом цього часу, вона також надає змогу для підробітку.

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За його словами, нові правила будуть доступні для потенційних працівників з усіх країн світу. Водночас у разі, якщо країна, з якої подається працівник, гостро потребує цих кадрів, такі угоди не будуть укладені. Як приклад, міністр навів медсестер з Бразилії, Мексики та Індії.

Новий законопроєкт є частиною пакету законів, за допомогою яких правляча у ФРН коаліція прагне модернізувати законодавство в галузі імміграції, оформлення посвідки на проживання та отримання громадянства. За оцінками його авторів, імміграція кваліфікованих працівників із країн, що не входять до Євросоюзу, збільшиться приблизно на 60 тисяч осіб на рік, що майже вдвічі перевищує показники 2019 року, до пандемії COVID-19.

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