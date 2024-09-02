Нідерланди надають Україні пакет допомоги на 200 млн євро

Пакет орієнтований здебільшого на захист і ремонт енергетичної інфраструктури та включає додаткове фінансування гуманітарної допомоги, наголосив прем'єр Нідерландів Дік Схооф у Запоріжжі.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф у понеділок, 2 вересня, здійснив перший візит до України як прем'єр-міністр і підтвердив переконаність продовження підтримувати Україну.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати. На передовій, але також і в повсякденному житті людей. Ось чому Нідерланди надають суттєвий новий пакет підтримки на суму понад €200 мільйонів. Пакет орієнтований здебільшого на захист і ремонт енергетичної інфраструктури та включає додаткове фінансування гуманітарної допомоги", - написав він у соцмережі Х.

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Прем'єр наголосив, що Україна може розраховувати на постійну підтримку та участь Нідерландів.

"Це було моє послання президенту Володимиру Зеленському сьогодні в Запоріжжі. Неймовірно бачити, як українці продовжують жити і підтримувати свою країну в місті лише за кілька десятків кілометрів від фронту", - заявив він.

Також Схооф зазначив, що рано вранці відвідав школу і був присутній на зборах, присвячених відкриттю навчального року. "Важко уявити, як діти і вчителі справляються з постійною загрозою бомб і безпілотників. Сьогодні вдень я поговорив із кількома ветеранами про їхній досвід на війні та важливість підтримки психічного здоров'я", - додав прем'єр Нідерландів.