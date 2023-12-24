Нічна атака РФ: ППО працювала в п'яти областях України

За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ вночі атакувала 15 дронами, з яких збили 14. Водночас у Генштабі повідомляють про 16 запущених та 15 збитих безпілотників.

Російські війська запустили по Україні в ніч проти неділі, 24 грудня, 15 ударних БпЛА типу Shahed. Як повідомили вранці у Повітряних силах Збройних сил України, пуски здійснили із району російського Приморсько-Ахтарська.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 14 "шахедів" у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.", - зазначили в Повітряних силах.

Водночас в генеральному штабі ЗСУ повідомляють про 16 запущених РФ дронів та 15 збитих.

Шість будинків пошкоджено на Дніпропетровщині

За даними глави Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма, над областю збили чотири дрони. Про наслідки атаки не повідомляється. Натомість на Дніпропетровщині в Іларіонівській громаді уламки БпЛА пошкодили шість приватних будинків та дві господарські споруди. "Подекуди вибиті вікна. Зачепило й лінію електропередач", - зазначив глава ОВА Сергій Лисак.

Над Хмельниччиною вночі збили один дрон. Щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна повідомлень не надходило, додали в ОВА. Інформації щодо наслідків атаки в інших регіонах, де збивали БпЛА, поки немає.

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