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Нічна атака: ППО знищила 12 цілей

Роман Губа
17 вересня 2023 р.

Цієї ночі російські війська завдали ракетного удару по Одещині. Жертв немає.

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Дрон Shahed-136 у небі над Києвом. Жовтень 2022 року
Дрон Shahed-136 у небі над Києвом. Жовтень 2022 рокуФото: Roman Petushkov/REUTERS

Росія завдала чергової повітряної атаки по України. Проти ночі неділі, 17 вересня, армія РФ запустила по Україні 6 БПЛА типу "Shahed-136/131" та десять ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 з 9 літаків у-95мс. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Внаслідок роботи ППО було знищено 6 "шахедів" та 6 крилатих ракет. Повітряні сили кажуть про влучання ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині. Повітряна тривога по всій території України тривала понад дві години.

Сили оборони Півдня підтверджують "приліт" по території Одеській області. "Влучанням пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховище в Березівському районі Одещини. Люди не постраждали", - йдеться у їхньому повідомленні в Telegram.

У одній з громад Миколаївської області внаслідок падіння уламків збитого безпілотника загорілася вантажівка та суха трава, повідомив у Telegram глава ОДА Віталій Кім. Постраждалих, за його словами, немає.

Про збиття ракети над Дніпропетровською областю повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак. Також за його словами вночі російські війська випустили "пів десятка снарядів" по Нікопольщині. Постраждалих немає

Читайте також: Росія за рік запустила по Україні понад дві тисячі "шахедів" 

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