Нічна атака: ППО знищила 12 цілей

Цієї ночі російські війська завдали ракетного удару по Одещині. Жертв немає.

Росія завдала чергової повітряної атаки по України. Проти ночі неділі, 17 вересня, армія РФ запустила по Україні 6 БПЛА типу "Shahed-136/131" та десять ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 з 9 літаків у-95мс. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Внаслідок роботи ППО було знищено 6 "шахедів" та 6 крилатих ракет. Повітряні сили кажуть про влучання ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині. Повітряна тривога по всій території України тривала понад дві години.





Сили оборони Півдня підтверджують "приліт" по території Одеській області. "Влучанням пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховище в Березівському районі Одещини. Люди не постраждали", - йдеться у їхньому повідомленні в Telegram.

У одній з громад Миколаївської області внаслідок падіння уламків збитого безпілотника загорілася вантажівка та суха трава, повідомив у Telegram глава ОДА Віталій Кім. Постраждалих, за його словами, немає.





Про збиття ракети над Дніпропетровською областю повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак. Також за його словами вночі російські війська випустили "пів десятка снарядів" по Нікопольщині. Постраждалих немає

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