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Росія за рік запустила по Україні понад дві тисячі "шахедів"

Анастасія Шепелева
13 вересня 2023 р.

Рік тому ЗСУ збили перший російський дрон іранського виробництва Shahed. З тих пір РФ випустила по Україні понад дві тисячі ударних безпілотників. Їхню сумарну вартість оцінюють у 40-100 мільйонів доларів.

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Іранський дрон-камікадзе "Шахед" на озброєнні Росії. Російський ударний безпілотник Shahed-136, виробництва Ірану. БпЛА Shahed, який війська РФ маркують як "Герань-2".
"Шахед" Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

За рік Росія запустила по Україні понад дві тисячі ударних дронів типу Shahed, повідомило в середу, 13 вересня, Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України (ЗСУ).

"Перший іранський безпілотник ЗСУ збили рівно рік тому - 13 вересня 2022 року. Це означає, що в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 "шахедів" на день", - йдеться у повідомленні.

У страткомі кажуть, що різними оцінками сумарна вартість цих дронів-камікадзе склала від 40 до 100 мільйонів доларів. "Це середні пенсії 200-500 тисяч росіян", - додали в управлінні.

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РФ почала власне виробництва "шахедів"

Росія почала закуповувати іранські Shahed у липні минулого року. При цьому росіяни наносять на них маркування "Герань" і стверджують, що це - безпілотники їхнього виробництва. Влада Ірану тривалий час заперечувала постачання дронів, а згодом заявила, що "надала невелику кількість", але ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Минулого місяця військова розвідка міністерства оборони Великобританії повідомила, що Росія почала застосовувати власні безпілотники, створені на основі іранських Shahed. Там кажуть, що РФ прагне досягти самодостатності у виробництві дронів найближчими місяцями, але поки що лишається залежною від компонентів з Ірану, які постачаються переважно Каспійським морем.

За даними США, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників за своєю технологією. У Білому домі прогнозували, що РФ зможе запустити випуск таких дронів на своїй території на початку 2024 року. Водночас останнім часом стало з'являтися дедалі більше доказів того, що Росія зуміла вже принаймні частково локалізувати виробництво цих безпілотників у Татарстані. Своєю чергою американський Інститут вивчення війни (ISW) нещодавно повідомив, що такий самий завод Іран планує побудувати і в Білорусі.

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