Туреччина: Настав час діалогу про припинення вогню в Україні

Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні почнуться найближчим часом. Про це заявив міністр закордонних справ країни-члена НАТО Хакан Фідан після зустрічі з главою МЗС Росії.

Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні почнуться найближчим часом. Про це у неділю, 3 березня, заявив міністр закордонних справ країни, яка є членом НАТО, Хакан Фідан наприкінці Анталійського дипломатичного форуму, передає Reuters.

Фідан зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у п’ятницю на полях форуму і повідомив журналістам, що обговорив із ним низку питань, зокрема щодо України.

"Щодо питання України, то наша точка зору полягає в тому, що обидві сторони досягли межі того, що вони можуть отримати війною. Ми вважаємо, що настав час почати діалог про припинення вогню. Це не означає визнання окупації, але питання суверенітету і припинення вогню повинні обговорюватися окремо", - сказав Фідан.

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За словами турецького міністра, "загибель і поранення понад 500 000 людей і повне знищення інфраструктури та надбудови цілої країни - це нестерпна для нас реальність". "Це має якось припинитися. Щоб зупинити це, мають бути певні дискусії, і всі повинні звикнути до цієї думки", - додав глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 січня провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої заявив, що "Туреччина готова взяти на себе роль посередника і провести у себе мирні переговори для відновлення миру в Україні". Ердоган планує провести особисту зустріч з Путіним після виборів в Росії.