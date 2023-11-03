Народний депутат України на смерть збив 18-річну дівчину

На Житомирщині у ДТП за участю нардепа загинула 18-річна дівчина, повідомили в МВС. За даними ЗМІ, йдеться про Андрія Ніколаєнка.

На Житомирщині сталася аварія, внаслідок якої загинула 18-річна дівчина, повідомляє у п'ятницю, 3 листопада, міністерство внутрішніх справ України.

"За отриманою попередньою інформацією, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Про подію повідомили та викликали на місце події детективів ДБР", - зазначили в МВС.

За даними слідства, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода на трасі Київ - Чоп у селі Березівці Житомирського району.

Як повідомляють агенції "Інтерфакс-Україна" та "Українські новини" з посиланням на джерела, йдеться про народного депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка. Це підтверджують також джерела видання "Українська правда".

Попередня правова кваліфікація - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, зазначили в МВС України. Правоохоронці призначили низку експертиз.

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