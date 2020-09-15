Нардеп від "Слуги народу" заявив про вихід із партії через корупцію

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Галушко в суботу, 26 вересня, заявив, що виходить з партії. У своєму відеозверненні, адресованому президенту України Володимиру Зеленському, яке нардеп опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook, Галушко заявив, що всі місця в списку "Слуги народу" в його окрузі продані, а заяви про боротьбу з корупціонерами і старими елітами залишилися тільки словами.

"Володимире Олександровичу (Зеленський. - Ред.), в 2019 році я разом з вами йшов на вибори. Після обрання вас президентом я йшов разом із вами на вибори до Верховної Ради. Весь цей шлях пройшла зі мною команда однодумців, яка працювала за ідею, за зміну ставлення влади до людей. Минуло два роки, але, на жаль, нічого не змінилося", - сказав нардеп.

Він додав, що при недавньому розподілі на райони, "виключно з політичним підходом, кулуарна політична гра керівництва "Слуги народу" ледь не знищила мій рідний Броварський район". "А зараз на місцевих виборах всі місця в списках від партії "Слуга народу" були продані. І заклик йти на вибори боротися з корупціонерами і старими елітами, на жаль, просто слова. Для цього достатньо відкрити список кандидатів від партії "Слуга народу" в моєму окрузі. В таких політичних виборах ні я, ні моя команда брати участь не буде. Тому я, Галушко Микола Леонідович, офіційно заявляю про вихід з партії "Слуга народу", - наголосив він.

У 2019 році Галушко виграв вибори депутата Верховної Ради України в 97-му округу (центр - Бровари Київської області).