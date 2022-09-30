Напад смертника на школу в Кабулі: щонайменше 19 загиблих

Терорист-смертник підірвав себе в освітньому центрі в одному з районів Кабула. Дані щодо кількості жертв різняться. Їх число може сягати ста людей.

У результаті нападу смертника на освітній центр у шиїтському районі Кабула загинули 30 людей, ще 56 отримали поранення, повідомляє агентство dpa ввечері п'ятниці, 30 вересня, із посиланням на дані з лікарень. Водночас керівництво радикального ісламістського руху "Талібан", який править в Афганістані, заявляє лише про 19 загиблих та 27 поранених внаслідок теракту.

Як повідомили в місцевій поліції, трагедія трапилась в освітньому центрі Kaj, де проходила репетиція вступного іспиту до університету. За даними dpa, перш ніж підірвати себе серед студенток у залі, нападник убив двох охоронців і кількох студентів біля вхідних воріт. На момент атаки в приміщенні перебувало близько 400 людей.

Дані місцевих ЗМІ про кількість жертв також різняться. Так, портал Aamj News повідомляє, що загальна кількість загиблих та поранених досягла 100 людей, переважно це дівчата.

Напад стався в районі Кабула, де проживають переважно хазарейці, які становлять близько дев'яти відсотків населення Афганістану. Після виходу з країни західних збройних сил ця етнічна меншість зазнає посилених переслідувань з боку радикального руху ісламізму "Талібан" і терористичного угрупування "Ісламська держава".

Наразі відповідальність за теракт не взяло на себе жодне угрупування.

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В ООН засудили напад

Таліби, які перебувають в Афганістані при владі, засудили напад і пообіцяли вжити заходів щодо затримання і покарання тих, хто стоїть за ним.

Атака смертника викликала збурену реакцію на міжнародному рівні. Місія ООН в Афганістані (Unama) заявила, що ситуація із безпекою в країні неухильно погіршується. А Дитячий фонд ООН (UNICEF) наголосив, що насильство у навчальних закладах чи поруч із ними неприпустимо.

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