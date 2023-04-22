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ЗСУ під БахмутомФото: Oleksandr Klymenko/REUTERS
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Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку - генштаб

Анастасія Шепелева
3 год. тому

За минулу добу російські війська близько 50 разів атакували Україну. Є загиблі та поранені серед цивільних, повідомили в генштабі ЗСУ.

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Протягом минулої доби російські війська завдали три ракетні, 24 авіаційних удари та здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє ввечері суботи, 22 квітня, генеральний штаб Збройних сил України. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, ідеться у повідомленні у Facebook. Перевірити наведені дані з незалежних джерел наразі не завжди можливо.

"Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На них було відбито близько 40 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку", - зазначають українські військові.

Протягом доби РФ завдала авіаційного удару по населеному пункту Орликівка, що на Чернігівщині, та здійснила обстріли низки населених пунктів на Харківщині. Продовжуються обстріли Луганщини та Донеччини.

Понад 30 населених пунктів обстріляні на Запорізькому та Херсонському напрямках. Як повідомило "Суспільне" з посиланням на пресофіс Херсонської обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу росіянами одного з парків Херсона вдень 22 квітня дістав поранення чоловік.

ЗСУ збили Мі-24 та чотири дрони РФ - генштаб

Як повідомляє генштаб ЗСУ, авіація українських Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Крім того, ЗСУ збили ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники РФ, серед яких - два розвідувальних - “Орлан-10” та Zala, а також два дрони-камікадзе типу “Ланцет”. 

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили та один склад боєприпасів противника.

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Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку - генштаб

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