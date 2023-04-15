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Українські військові поблизу Бахмута, 2 квітня 2023 рокуФото: Muhammed Enes Yildirim/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

ЗСУ: У Бахмуті точаться "безпрецедентні криваві бої"

Валерій Сааков
22 хв. тому

Російські війська і далі намагаються захопити Бахмут, нині безпосередньо у місті точаться небачені за останні десятиліття бої, кажуть у Східному угрупованні військ.

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Нині в Бахмуті Донецької області тривають "безпрецедентні криваві бої", повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий у суботу, 15 квітня, в ефірі єдиного телемарафону. "Сьогодні безпосередньо в міській забудові Бахмута відбуваються безпрецедентні за останні десятиліття криваві бої. Ворог поставив за мету понад все взяти це неприступне місто-фортецю", - сказав Череватий.

Також Череватий наголосив, що бійці Сил оборони України намагаються "максимально завдати шкоди ворогу" і роблять все, щоб "сточувати боєздатність" військ РФ. За його даними, за добу російські окупаційні сили лише під Бахмутом завдали 158 ударів ракетними військами, артилерією та РСЗВ. "17 бойових зіткнень відбулося, 80 окупантів знищено, 100 - поранені. Також знищено чотири польові склади ворога", - запевнив речник. Даних щодо втрат української сторони він не навів.

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"(Війська РФ - Ред.) намагаються будь-що взяти місто Бахмут, яке стало для них точкою безславності", - підсумував Череватий. На його думку, за таких величезних зусиль не взяти районний центр протягом дев'яти місяців, це "ганьба, яку їм не вдасться змити ніколи".

Найбільше обстрілів - на Лимансько-Куп'янському напрямку

Наступним напрямком за інтенсивністю дій військ РФ став Лимано-Куп'янський, додав Череватий. За його даними, ця ділянка - лідер за кількістю обстрілів. "За цю добу ворог 307 разів завдав різними калібрами та системами вогонь по нашим позиціям", - пояснив Череватий.

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Напередодні аналітики британської військової розвідки констатували значну активізацію наступальних дій росіян у Бахмуті та околицях унаслідок покращення взаємодії між мінобороною держави-агресорки й приватної військової компанії "Вагнер". Також у Лондоні визнали, що під шквалом ворожого вогню українським захисника довелося провести організований відступ з деяких позицій у Бахмуті.

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Українська артилерія під Бахмутом

ЗСУ: У Бахмуті точаться "безпрецедентні криваві бої"

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