"Нафтогаз" зазнав масштабної кібератаки

Про масштабну кібератаку заявив "Нафтогаз", тоді як в "Укрпошті" та системі "Шлях" - технічні збої.

Три великі українські державні компанії повідомили в четвер, 25 січня, про кібератаки або проблеми з їхніми інформаційними ресурсами.

Так, державна газопостачальна компанія "Нафтогаз України" заявила про масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який вона використовує.

"Наразі наші вебсайти та кол-центр не працюють. Про строки відновлення сервісів повідомимо додатково", - зазначається у повідомленні.

Про значний технічний збій в IT-системах повідомило і державне поштове підприємство "Укрпошта", додавши, що спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи.

У відділеннях компанії зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі, а надання інших послуг відновиться згодом.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що збої в роботі компанії спостерігаються через атаку на інформаційну інфраструктуру партнерів.

"Вже поновлено прийняття платежів по всій країні (96%), робота особистого кабінету та API. Можливі невеликі затримки в доставці посилок, але робимо все, щоб їх мінімізувати. Будемо тримати вас в курсі по стану поновлення", - написав він у соціальній мережі Facebook.

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") також повідомила, що через технічний збій роботи дата центру тимчасово відсутній доступ до її офіційного сайту та прикордоонної системи для гуманітарних вантажів "Шлях".

"Технічний відділ вже вирішує проблему. Система відновить роботу в найближчий час", - йдеться у повідомленні.

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня 2023 року український мобільний оператор "Київстар" зазнав однієї з наймасштабніших кібератак на українські мережі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через атаку півтори доби 24 мільйони абонентів мобільного оператора провели офлайн.

Відповідальність за неї взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань"Солнцепек". За даними Служби безпеки України, воно є підрозділом головного управління генерального штабу збройних сил РФ (ГРУ).