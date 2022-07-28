НАБУ та САП висунули нову підозру екснардепу Мартиненку

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у четвер, 28 липня, повідомили про підозру екснардепу, голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів, повідомляє “"Інтерфакс-Україна".

На думку антикорупційних органів, депутат одержав від керівництва чеської компанії "SKODA JS a.s." хабар у вигляді 311,6 тисячі євро за сприяння її інтересам. "Неправомірну вигоду перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, а в подальшому - легалізували", - повідомляє НАБУ у Telegram.





Антикорупційні органи не повідомляють ім'я підозрюваного. Втім, з огляду на його посаду та термін роботи у Верховній Раді йдеться про народного депутата Верховної Ради III-VII скликань (1998-2015 роки) Миколу Мартиненка, який у 2012-2015 роках очолював парламентський комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

У НАБУ також нагадують, що "екснардепа обвинувачують в іншій справі, розслідуваній НАБУ та САП". Як писало DW у 2019, Мартиненка підозрюють у заволодінні коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" на суму понад 6,4 мільйона доларів. Крім того, прокуратура обвинувачує Мартиненка у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі понад 17 мільйонів доларів. У квітні 2017 року детективи НАБУ затримали політика, однак згодом відпустили на поруки колег із "Народного фронту".