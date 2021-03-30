На Вінниччині нетверезий водій на смерть збив двох дітей

У селі Росоша Липовецької територіальної громади у Вінницькій області сталося смертельна дорожньо-транспортна пригода. У вівторок, 30 березня, близько 13:00 водій автомобіля Skoda скоїв наїзд на двох дітей, які рухалися на велосипеді, повідомила пресслужба поліції області.

"За попередньою інформацією слідства, 20-річний водій, житель Оратівської територіальної громади, допустив наїзд на двох хлопчиків віком шести й семи років, які на велосипеді переїжджали проїзну частину дороги. У результаті аварії водій іномарки з'їхав у кювет, де його автомобіль загорівся", - зазначено в повідомленні.

Від отриманих тілесних ушкоджень діти загинули на місці події. Водій автомобіля не постраждав. Зазначено, що в організмі водія виявлено 1,76 проміле алкоголю. Наразі його затримано. Слідство розпочало кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Відповідна санкція Кримінального кодексу України передбачає покарання до 12 років позбавлення волі, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого 2021 року Верховна Рада України посилила відповідальність за водіння у нетверезому стані.

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