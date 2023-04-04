На відновлення зони відчуження ЧАЕС потрібно 225 млн євро

Україна вже отримала або домовилась про гарантоване виділення у 2023 році близько 15 мільйонів євро на відновлення Чорнобильської зони відчуження, повідомив голова Держагентства України з управління зоною відчуження.

На відновлення Чорнобильської зони відчуження після окупації військами РФ Україна вже отримала або домовилась про гарантоване виділення у 2023 році грошей у сумі близько 15 мільйонів євро. Водночас попередній кошторис відновлення зони відчуження складає 100 мільйонів євро, заявив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко під час брифінгу у вівторок, 4 квітня.

Загальний план відновлення зони відчуження, який складається з дев'яти пунктів, розрахований на 225 мільйонів євро. Він передбачає, зокрема, розмінування всієї території, відновлення інфраструктури, втраченої протипожежної, комп'ютерної та офісної техніки, а потім - створення наукового хабу на території зони, повідомив він.

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"З допомогою міжнародних донорів ми вже здійснюємо заходи щодо відновлення зони відчуження. За нашими планами, з нашими донорами територія зони відчуження не лише відновиться, а й покращиться у порівнянні зі станом, у якому вона була до окупації, десь за один-два роки", - сказав Крамаренко.

Наразі загальна стартегія розвитку Чорнобильської зони відчуження вже розроблена, проте ще має бути затверджена Верховною Радою України. Одночасно з цим відбувається наповнення фонду допомоги зоні, наголосив він.

Основні донори цього фонду - Європейська Комісія, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), США, Норвегія, Великобританія та Німеччина. У квітні запланована зустріч з донорами в Осло, на якій, як сподіваються в агентстві, відбудеться розширення підтримки та співпраці.

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Основні об'єкти ЧАЕС не постраждали під час окупації

Російські війська окупували Чорнобильську зону відчуження у перший день повномасштабного вторгнення в Україну - 24 лютого 2022 року. Залишили вони її лише 31 березня, водночас остання російська техніка з майданчика ЧАЕС виїхала 1 квітня. Керівництво ДАЗВ змогло потрапити туди лише 5 квітня, адже інфраструктура на цій території, зокрема мости, була зруйнована.

Водночас, як повідомили в ДАЗВ, основні радіаційні об'єкти на території зони відчуження під час окупації залишилися неушкодженими. Проте війська РФ знищили чи викрали понад 300 транспортних засобів підприємств зони, а також знищили обладнання радіаційної лабораторії, яка досліджувала радіоактивні відходи та інші матеріали. За час окупації в зоні відчуження припинила працювати моніторингова система радіаційного контролю. Окрім того, частина території у зоні залишилася замінованою.

Не обстежений до кінця також об'єкт "Укриття". Завершити процес оцінки стабільності цієї конструкції в ДАЗВ розраховують до кінця року.

Втім, наразі у зоні відчуження вже вдалося відновити радіаційний контроль на контрольно-пропускних пунктах, ліцензійну діяльність підприємств щодо поводження з радіоактивними відходами та частково відновити втрачену техніку, розповів Крамаренко.

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