На Тайвані стався найпотужніший за 25 років землетрус

Землетрус магнітудою 7,4 забрав життя щонайменше чотирьох людей, ще понад 700 - зазнали поранень. Ці підземні поштовхи стали найсильнішими з 1999 року.

Щонайменше чотири людини загинули унаслідок потужного землетрусу , який стався на Тайвані у середу, 2 квітня, повідомляє агенція AFP. Спочатку було відомо, що поранень зазнали близько 60 людей, проте згодом уряд Тайваню навів оновлені дані, згідно з якими кількість постраждалих сягнула щонайменше 771 людини. Також відомо, що ще 77 людей перебувають під завалами.

За даними Тайбея, найближчими днями зберігається загроза нових поштовхів.

Землетрус магнітудою 7,4 стався близько 8 ранку за місцевим часом. Епіцентр стихії Геологічна служба США встановила за 18 кілометрів на південь від міста Хуалянь на Тайвані - на глибині 34,8 кілометра. Внаслідок поштовхів пошкоджень зазнали десятки будівель, дороги до Хуаляня, прибережного міста, оточеного горами, заблоковані зсувами.

Хоч землетрус був неглибоким, його відчули у всьому Тайвані та на прибережних островах, зазначив директор Центру сейсмології Центрального метеорологічного управління Тайбея Ву Чієн-фу. За його словами, він став найпотужнішим за останні 25 років - від часу землетрусу магнітудою 7,6 у вересні 1999 року, жертвами якого стали близько 2,4 тисячі людей.

На цей раз, як зауважує агенція, масштабній катастрофі імовірно запобігли суворі будівельні норми та поінформованість населення про стихійні лиха.

Тайвань регулярно потерпає від землетрусів, оскільки розташований поблизу стику двох тектонічних плит, а в сусідній Японії щороку відбувається близько 1,5 тисячі підземних поштовхів.

Читайте також: Після виборів на Тайвані: чи будуть зміни у відносинах з Китаєм?