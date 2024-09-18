"На своїй землі". Як працюють фермери на Донеччині

"Ми повинні годувати країну. Це сенс нашого життя", - під гуркіт комбайна каже Микола Жабський, директор агрофірми "Дружба", що розташована в Удачненській громаді Покровського району. Нині фермери збирають соняшник та планують посіяти озиму пшеницю - попри стрімке скорочення відстані між фронтом і ще донедавна тиловим Покровськом.

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Соняшники під Покровськом

"Усе ближче й ближче, усе гучніше й гучніше", - каже про наближення фронту директор "Дружби" Микола Жабський. У селах, що наразі за 20 кілометрів від фронту, ледь не щовечора чути вибухи. А російський дрон днями атакував техніку фермера, чиє поле межує із "Дружбою", каже Жабський.

Директор агрофірми "Дружба" Микола Жабський Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

"Дружба" є найбільшим сільськогосподарським підприємством на Донеччині - має 13 тисяч гектарів полів і понад 200 працівників. Та лише за останній місяць розрахувалися троє комбайнерів і тракторист. "Усі лише про це й говорять - що робити, куди їхати, - ділиться комбайнер і житель селища Удачне Олег. - Але поки нікуди. Поки тривають жнива".

"Поки працюємо на своїй землі", - продовжує Жабський, який також мешкає в Удачному. Чоловік народився у селі Новожеланне, що біля міста Новогродівка. У сусідньому селі Мемрик отримав свою першу посаду - агронома. Армія РФ захопила ці населені пункти влітку цього року, просуваючись від окупованої Авдіївки до Покровська. "Батьківська хата розбита, - додає Жабський. - Що там із полями? Усюди канави й вирви від снарядів".

Комбайн збирає соняшник на полі агрофірми "Дружба" Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Фермери не можуть врятувати поля. Проте намагаються вберегти дороговартісну техніку - евакуюють її до сусідньої Дніпропетровської області. "Ми вже вивозили техніку у 2022 році, - згадує агроном Сергій Мартиненко. - І тоді ще розмірковували, чи сіяти. Але вже третій рік працюємо за таких умов".

Попри збитки у 40 мільйонів гривень, які завдала "Дружбі" повномасштабна війна, агрофірма продовжує працювати і сподівається на жнива й наступного року. "Хоча ніхто не знає, що буде завтра", - додає агроном.

Єдина молочна ферма на Донеччині

"У 2022 році лінія фронту була ближче і сюди прилітали ракети", - згадує Сергій Курінний, директор підприємства "Крамагросвіт", що займається не лише рослинництвом, а й великою рогатою худобою. Підприємство розташоване у селах Дмитрівка й Олександрівка під Краматорськом - містом, що 2014 року впродовж кількох місяців було захоплене проросійськими бойовиками і пізніше стало обласним центром замість окупованого Донецька.

Директор підприємства "Крамагросвіт" Сергій Курінний Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

За вісім років війна прийшла і під Краматорськ. Коли на початку повномасштабного вторгнення на територію "Крамагросвіту" прилетіла російська ракета, підприємство втратило 38 телят. "Тоді керівництво вирішило продати худобу і згорнути бізнес, - продовжує директор Курінний. - Але в останню мить вирішили залишити трохи корів, адже у нас є молочний цех". Ця продукція годувала жителів Краматорська і Словʼянська, куди в перші місяці повномасштабної війни не доїжджали інші постачальники, додає Курінний.

До 2022 року підприємство мало понад 1200 голів великої рогатої худоби. Наразі - лише 300, із них 120 дійних корів. Попри невизначеність, "Крамагросвіт" планує збільшити свою ферму. "Якщо дозволить ситуація на фронті", - обережно зауважує Курінний.

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Він згадує, що 1991-го, у перший рік незалежності України, на Донеччині було 24 тисячі корів. "А зараз на всю Донецьку області, підконтрольну територію, залишилось лише одне таке підприємство - наше", - каже Курінний. За його словами, ще донедавна молочна ферма працювала у селі Малинівка, що біля Очеретиного Покровського району, окупованого із весни цього року. Фермери були вимушені припинити роботу - адже звідти до фронту лише 4 кілометри.

Корови у стійлі на підприємстві "Крамагросвіт" Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Окрім того, "Крамагросвіт" обробляє понад 3 тисячі гектарів землі - там вирощують соняшник і пшеницю. "Хоча лінія фронту була близько, ми обробляли землі, за винятком тих, що були заміновані, коли ми чекали на можливий прорив росіян. На деяких полях ми не збирали врожай. Були й прильоти "Ураганів", горіла пшениця", - перераховує директор підприємства.

Як і "Дружба" у Покровському районі, "Крамагросвіт" вже має план для евакуації сільськогосподарської техніки. Проте худобу навряд чи вдасться вивезти. "Але наш колектив налаштований працювати. Ніхто не планує здаватися", - переконаний Курінний.