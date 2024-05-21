На окупованій Луганщині вибухнув склад з пальним

У Довжанську Луганської області вибухнув склад з пально-мастильними матеріалами для російських окупантів.

В окупованому Довжанську Луганської області ввечері понеділка, 20 травня, вибухнув склад з пальним.

Так званий "голова" псевдоутворення "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що по складу нібито завдали ракетного удару з застосуванням касетних боєприпасів.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор зазначив, що це вже третій об'єкт, де зберігалися продукти переробки для військових РФ, знищений на окупованій Луганщині в травні.

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"Два "привітання" отримали окупанти на Луганщині протягом 20 травня. Зранку - в Луганську, де про справжні втрати, звісно, замовчують. "Доброго вечора, ми з України!" лунало сьогодні в Довжанську (колишньому Свердловську). Там вибухнув склад з пально-мастильними матеріалами. Пожежу загарбники можуть локалізувати, але інфраструктуру не врятують. Запасів пального в них меншає. Меншає й кількість росіян на окупованій Луганщині. Далі буде", - написав він у Facebook.

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