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Нафтопровід "Дружба"
Нафтопровід "Дружба"Фото: Bernadett Szabo/REUTERS
ЕкономікаПольща

На нафтопроводі "Дружба" з Росії до Німеччини виявили витік

Ольга Журавльова
3 год. тому

Витік зафіксували на польській ділянці трубопроводу "Дружба", яким постачається нафта до ФРН. Причини пошкодження з'ясовують.

https://www.dw.com/uk/na-naftoprovodi-druzba-z-rosii-do-nimeccini-viavili-vitik/a-63414753

У Польщі увечері вівторка, 11 жовтня, виявили витік у трубопроводі "Дружба", що доставляє нафту з Росії в Європу. Про це у середу повідомив польський оператор PERN.

Інцидент стався на одній із двох ниток західної ділянки "Дружби", приблизно за 70 кілометрів від міста Плоцьк. "Це гілка, якою нафта надходить до Німеччини. Наразі причини події невідомі, пошкоджену ділянку трубопроводу відключено, друга нитка працює без змін", - повідомила компанія.

Інші елементи інфраструктури, зокрема ділянка, якою до Німеччини транспортують нафту, доставлену танкерами, працюють у штатному режимі, запевняє оператор PERN.

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Причини пошкодження розслідують

Схема нафтопроводу
Схема нафтопроводу "Дружба"

У Польщі попередньо пов'язують інцидент з випадковим пошкодженням, заявив у коментарі Reuters уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергоінфраструктури Матеуш Бергер, відповідаючи на запитання про можливість диверсії.

"Ми живемо в неспокійний час, можливі різні конотації, але сьогоднішні у нас немає жодних підстав вірити в це", - додав він. Водночас представник польських спецслужб Станіслав Зарін у своєму Twitter повідомив, що причина витоку розслідується і "всі гіпотези можливі".

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Нафтопровід "Дружба" є одним з найбільших у світі, ним постачається російська нафта в кілька країн Європи.

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