На нафтопроводі "Дружба" з Росії до Німеччини виявили витік

У Польщі увечері вівторка, 11 жовтня, виявили витік у трубопроводі "Дружба", що доставляє нафту з Росії в Європу. Про це у середу повідомив польський оператор PERN.

Інцидент стався на одній із двох ниток західної ділянки "Дружби", приблизно за 70 кілометрів від міста Плоцьк. "Це гілка, якою нафта надходить до Німеччини. Наразі причини події невідомі, пошкоджену ділянку трубопроводу відключено, друга нитка працює без змін", - повідомила компанія.

Інші елементи інфраструктури, зокрема ділянка, якою до Німеччини транспортують нафту, доставлену танкерами, працюють у штатному режимі, запевняє оператор PERN.

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Причини пошкодження розслідують

Схема нафтопроводу "Дружба"

У Польщі попередньо пов'язують інцидент з випадковим пошкодженням, заявив у коментарі Reuters уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергоінфраструктури Матеуш Бергер, відповідаючи на запитання про можливість диверсії.

"Ми живемо в неспокійний час, можливі різні конотації, але сьогоднішні у нас немає жодних підстав вірити в це", - додав він. Водночас представник польських спецслужб Станіслав Зарін у своєму Twitter повідомив, що причина витоку розслідується і "всі гіпотези можливі".

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Нафтопровід "Дружба" є одним з найбільших у світі, ним постачається російська нафта в кілька країн Європи.

Кого Захід підозрює в саботажі "труби Путіна" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video