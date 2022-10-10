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Витік з газопроводу "Північний потік"
Виток з газопроводів "Північний потік" розслідуватиме Федеральна прокуратура Німеччини.Фото: The Swedish Coast Guard/abaca/picture alliance
ЗлочинністьНімеччина

Прокуратура ФРН розслідує саботаж на "Північних потоках"

Степан Смишляєв
1 год. тому

В Німеччині обіцяють з'ясувати, хто несе відповідальність за саботаж на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", який ставить під загрозу безпеку країни.

https://www.dw.com/uk/prokuratura-nimeccini-rozslidue-sabotaz-na-pivnicnih-potokah/a-63398705

Федеральна прокуратура Німеччини розпочала розслідувати вибухи на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". "Є достатні фактичні дані про те, що обидва газопроводи були навмисно пошкоджені за допомогою щонайменше двох вибухів", - повідомили у відомстві в понеділок, 10 жовтня.

У прокуратурі підкреслили, що йдеться про серйозну атаку на енергетичну інфраструктуру, яка ставить під загрозу безпеку країни. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) запевнив, що влада Німеччини разом із європейськими партнерами з'ясують, хто несе відповідальність за цей саботаж. "Ми не дозволимо нас залякати атакою на газопроводи "Північний потік", - сказав він журналістам.

"Північні потоки" були зруйновані навмисно

Витоки газу спочатку з двох ниток "Північного потоку-1", а потім і з "Північного потоку-2" були виявлені наприкінці вересняу винятковій економічній зоні Данії та Швеції на північний схід від острова Борнхольм. Сейсмологи у Швеції та Данії зафіксували у тому ж районі сильні підводні вибухи.

9 жовтня стало відомо, що розслідування аварії розпочала поліція Німеччини спільно з Бундесвером: до Борнхольма вирушили два кораблі ВМС ФРН із водолазами, які мають задокументувати пошкодження труб.

Тижнем раніше до розслідування обставин події приступила влада Швеції, яка направила до місця події підводний човен. За підсумками обстеження шведська влада заявила, що "Північні потоки" були зруйновані навмисними вибухами.

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