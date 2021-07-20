На місто Рівне суне оранжева хмара після викиду на заводі "Рівнеазот"

На одному з найбільших хімічних підприємств на заході України - ПрАТ "Рівнеазот" - сталася надзвичайна ситуація. "Рівнеазот" повідомив увечері в вівторок, 20 липня, про розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Внаслідок цього відбувся разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на місто суне оранжева хмара і додають, що в соцмережах поширюють повідомлення від голів ОСББ до мешканців Рівного з проханням зачиняти вікна. Водночас рятувальники запевняють, що загрози немає, і просять рівнян не панікувати.

"Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами. Жертв і постраждалих немає", - повідомили інформагенції "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі підприємства.

На "Рівнеазоті" стверджують, що показники якості повітря перебувають у межах норми, а загрози для довкіллю та населення немає. "Підприємство працює у штатному режимі. Надзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів підприємства та подальші відвантаження продукції згідно з укладеними контрактами", - зазначили у пресслужбі.

У МВС підтвердили, що ніхто не постраждав

У міністерстві внутрішніх справ України підтвердили відсутність жертв і постраждалих унаслідок розгерметизації ємності з азотною кислотою на заводі. Про це повідомляється на сторінці МВС у Facebook.

"Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає. Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки", - йдеться в дописі.

Держекоінспекція здійснює заміри на "Рівнеазоті"

Інспектори Державної екологічної інспекції здійснюють заміри на підприємстві, повідомив на Facebook голова відомства Андрій Мальований.

"Інспектори ДЕІ вже перебувають на місці події. За допомогою лабораторного обладнання вони проведуть заміри шкідливих домішок. Про результати досліджень і про стан довкілля навколо об'єкта оперативно інформуватиму", - написав Мальований. "Наразі ситуація контрольована", - додав він.

Мальований опублікував фото, на яких видно, що над підприємством з’явилася помаранчева хмара.

Завод групи Фірташа

ПрАТ "Рівнеазот" - одне з найбільших хімічних підприємств Західної України. Компанія виробляє мінеральні азотні добрива, технічний кисень, рідку вуглекислоту та сухий лід. "Рівнеазот" із 2011 року входить до групи підприємств азотного бізнесу Ostchem міжнародної групи компаній Group DF. Холдинг Ostchem об'єднує азотні підприємства "Рівнеазот", "Сєверодонецьке об'єднання "Азот", черкаський "Азот", роздрібного оператора Ostсhem Retail і мережу складів "УкрАгро НПК".