На Львівщині з 30 грудня запроваджують автофіксацію порушень ПДР

Міністерство внутрішніх справ (МВС) запроваджує з 30 грудня автоматичну фото- і відеофіксацію порушень правил дорожнього руху (ПДР) у Львівській області. Про це у неділю, 27 грудня, повідомляє пресслужба МВС на своїй сторінці у Facebook.

"У Львівській області починає працювати система автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР. 30 грудня на автомобільній дорозі М-06 (Київ - Чоп) запрацюють 3 камери фіксації правопорушень, які будуть контролювати дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - йдеться у повідомленні МВС.

Згідно з повідомленням, одна з камер фіксуватиме порушення ПДР на автошляху "Київ-Чоп" поблизу міста Буськ. Ще дві запрацюють поблизу села Солонка.

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У МВС пояснили, що ці місця були обрані через велику кількість виявлених порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій і дорожньо-транспортних пригод.

На Київщині кількість порушень зменшилася у 5 разів

У перший день запуску цієї системи в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації зафіксували 57 880 порушень швидкісного режиму.

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На сьогодні ця кількість зменшилася в 5 разів, а також втричі зменшилась кількість ДТП в місцях, де було встановлено ці камери. На сьогодні автоматично фіксують правопорушення 45 камер, які розташовані в Києві та Київській області.

Нагадаємо, наприкінці листопада система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху почала реєструвати порушення, вчинені власниками авто на іноземній реєстрації.

Дивитись відео 05:10 Поділитись Безпека на дорогах: чи поменшало ДТП завдяки фото- та відеофіксації порушень ПДР (08.09.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3i8nt Безпека на дорогах: чи поменшало ДТП завдяки фото- та відеофіксації порушень ПДР (08.09.2020)