На Львівщині з 30 грудня запроваджують автофіксацію порушень ПДР

Міністерство внутрішніх справ (МВС) запроваджує з 30 грудня автоматичну фото- і відеофіксацію порушень правил дорожнього руху (ПДР) у Львівській області. Про це у неділю, 27 грудня, повідомляє пресслужба МВС на своїй сторінці у Facebook.
"У Львівській області починає працювати система автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР. 30 грудня на автомобільній дорозі М-06 (Київ - Чоп) запрацюють 3 камери фіксації правопорушень, які будуть контролювати дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - йдеться у повідомленні МВС.
Згідно з повідомленням, одна з камер фіксуватиме порушення ПДР на автошляху "Київ-Чоп" поблизу міста Буськ. Ще дві запрацюють поблизу села Солонка.
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У МВС пояснили, що ці місця були обрані через велику кількість виявлених порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій і дорожньо-транспортних пригод.
На Київщині кількість порушень зменшилася у 5 разів
У перший день запуску цієї системи в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації зафіксували 57 880 порушень швидкісного режиму.
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На сьогодні ця кількість зменшилася в 5 разів, а також втричі зменшилась кількість ДТП в місцях, де було встановлено ці камери. На сьогодні автоматично фіксують правопорушення 45 камер, які розташовані в Києві та Київській області.
Нагадаємо, наприкінці листопада система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху почала реєструвати порушення, вчинені власниками авто на іноземній реєстрації.
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Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Радар-піонер
Відслідковувати порушення швидкості водіями у Німеччині почали ще півстоліття тому. У січні 1957 року на дорогах Німеччини почав використовуватися радар-піонер - VRG2. А так виглядала тодішня форма західнонімецьких поліцейських. На фото - директор музею поліції в місті Зальцкоттен позує біля історичного приладу.
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Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
"Жук" полює за "жуком"
З кінця 1950-х років прилади фіксації перевищення дозволеної швидкості почали застосовувати "мобільно", тобто в різних неочікуваних місцях, аби виловлювати порушників на гарячому. Причина - зростання кількості загиблих внаслідок ДТП у Західній Німеччині до 13 тисяч на рік. На фото - пересувний радар у Гамбурзі 1958 року.
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Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Обережно, пастка!
Багато німецьких автолюбителів від початку зненавиділи прилади, адже вважали право на "вільну їзду для вільних громадян" одним з основних. Які тільки коментарі не лунали на адресу поліції за застосування приладів: практику називали і "дуриловом", і "грабунком", а поліцейських - "бандитами-розбійниками".
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Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Інкубатор штрафів
Сьогодні по всій Німеччині встановлені понад 1800 стаціонарних приладів фотофіксації перевищення швидкості, які в народі називають "шпаківнями". Водії й сьогодні не приховують свого гніву на прилади. За той час, поки вони існують, прилади вже не раз підпалювали, спилювали, заклеювали скотчем.
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Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Окуляри-лазери
Як "протиотруту" від кмітливості водіїв-вандалів поліція в Німеччині дедалі частіше застосовує невеликі й легкопересувні прилади, як, наприклад, такі лазерні прилади виміру швидкості. Та яку б техніку поліцейські не застосовували, за останні 60 років їм вдалося не лише впіймати чимало порушників, але й зафіксувати на фото численні курйозні моменти.
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Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Святі поспішають
Один із курйозів камери зафіксували 5 грудня 1998 року в Мюнхені - в переддень католицького Дня святого Миколая. За кермом - Миколай власною персоною, та ще й разом зі своїм напарником Крампусом - тим, що карає в Німеччині неслухняних дітей. Mercedes перевищив дозволену швидкість у 50 кілометрів на годину лише на 10. Очевидно, отримавши знижку на "святість", порушники відбулися лише попередженням.
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Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Швиденько продивитись папери
2002 року в тенети радарів на одному з німецьких автобанів потрапив водій іншого Mercedes, який, очевидно, не бачив нічого такого в тому, щоб швиденько переглянути папери на швидкості 140 кілометрів на годину. Небезпечна справа, якщо врахувати, що за секунду машина проїжджає близько 40 метрів.
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Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Поганяв - заплати
Що не змінилося за 60 років, так це кінець кожної історії гонщиків-любителів: за порушення ПДР їм, як правило, доводиться платити. Держава від цього лише радіє: щорічно по всій країні в такий спосіб збирають сотні мільйонів євро. Розмір штрафів починається від 10 євро в межах населених пунктів та 15 євро - поза межами. За перевищення на 70 кілометрів на годину доведеться викласти мінімум 600 євро.
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Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Ні незаконним перегонам!
Після серії аварій зі смертельними наслідками, спричинених незаконними автоперегонами, влада ФРН значно посилила покарання за них. Новий закон карає організаторів та учасників перегонів не тільки за участь, а й за запрошення долучитися до автогонок, зокрема, поширені в інтернеті. Порушникам загрожує до двох років ув'язнення або штраф.
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Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
До 10 років в'язниці
Значно вищі штрафи та серйозніші покарання застосовують, якщо учасники незаконної автогонки поставили під загрозу життя людини або завдали шкоди її особистим речам. Якщо ж перегони призвели до смерті чи нанесення тяжких травм, їхнім учасникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років.
Автор: Вінсент Хейгс, Анастасія Магазова