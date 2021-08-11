 На Львівщині рекомендують селити у гуртожитки лише вакцинованих студентів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2021

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Новини

На Львівщині рекомендують селити у гуртожитки лише вакцинованих студентів

Ректорам вищих навчальних закладів держкомісія рекомендує заселяти в гуртожитки лише повністю вакцинованих студентів та починати освітній процес лише за умови вакцинації 80 відсотків викладачів.

На Львівщині ректорам вишів держкомісія рекомендує селити у гуртожитки лиже вакцинованих студентів

На Львівщині ректорам вишів держкомісія рекомендує селити у гуртожитки лиже вакцинованих студентів

Львівська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) рекомендує керівникам навчальних закладів, зокрема ректорам вишів, поселяти до відомчих гуртожитків лише вакцинованих студентів. Про це у середу, 11 серпня, повідомила пресслужба Львівської обласної державної адміністрації за підсумками засідання комісії. На Львівщині нараховується понад 100 тисяч студентів.

Також зазначається, що освітнім закладам комісія рекомендує розпочинати очні заняття у новому навчальному році лише в тому разі, якщо 80 відсотків викладацького складу будуть щеплені від коронавірусу.

Наразі у Львівській області щеплення від COVID-19 отримали 420 тисяч жителів. Водночас директор департаменту з питань охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис зазначив, що темпи вакцинації в області зараз нижчі, ніж в інших областях. На засіданні констатували, що на даний час в області є достатньо доз вакцин, щоб активізувати кампанію з вакцинації.

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