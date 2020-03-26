 На Луганщині загинув військовослужбовець ЗСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2020

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Новини

На Луганщині загинув військовослужбовець ЗСУ

Під час бойових дій у Луганській області військовослужбовець ЗСУ отримав несумісне з життям поранення, повідомили в пресцентрі Операції об'єднаних сил.

На Донбасі загинув військовий ЗСУ

На Донбасі загинув військовий ЗСУ

Унаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Луганщині загинув український військовослужбовець. Про це в четвер, 9 квітня, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соціальній мережі Facebook.

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"У ході бою один військовослужбовець Збройних cил України отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку доби проросійські бойовики кілька разів обстріляли позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, наголошують у пресцентрі ООС. "Об'єднані сили відкрили вогонь у відповідь та подавили активність противника", - зазначається в повідомленні.

Раніше цього дня пресцентр ООС так само повідомив про застосування збройними формуваннями проросійських сепаратистів мінометів калібру 82 міліметри під час обстрілів підконтрольної українському уряду території.

  • Найменший та найпівденніший пункт пропуску КПВВ Гнутове неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску Жовтень на боці бойовиків ДНР.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Найменший та найпівденніший пункт пропуску

    КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску "Жовтень" на боці бойовиків "ДНР".

  • Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик Особливість КПВВ Гнутове в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик

    Особливість КПВВ "Гнутове" в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

  • Люди звикли до життя на КПВВ 52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок, - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Люди звикли до життя на КПВВ

    52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. "Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок", - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. "І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці".

  • Майже звичайне сільське життя Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики ЛНР. Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Майже звичайне сільське життя

    Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики "ЛНР". Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

  • У Пищевику - жодного неушкодженого будинку Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    У Пищевику - жодного неушкодженого будинку

    Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

  • Укриття на КПВВ тримають напоготові Востаннє КПВВ Гнутове обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Укриття на КПВВ тримають напоготові

    Востаннє КПВВ "Гнутове" обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

  • Мінні поля Донбасу Небезпеки біля КПВВ вистачає і без прильотів. Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - вибухонебезпечними залишками війни, як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Мінні поля Донбасу

    Небезпеки біля КПВВ вистачає і без "прильотів". Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - "вибухонебезпечними залишками війни", як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

  • Перевірки, як на кордоні Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, серйозна контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Перевірки, як на кордоні

    Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, "серйозна" контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

  • Війна війною, а музика грає 64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем ДНР - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож на той бік може дозволити собі лише раз на півроку.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Війна війною, а музика грає

    64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем "ДНР" - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож "на той бік" може дозволити собі лише раз на півроку.

  • Фронт зовсім поруч з КПВВ До лінії фронту від КПВВ Гнутове - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків ДНР. Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Фронт зовсім поруч з КПВВ

    До лінії фронту від КПВВ "Гнутове" - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків "ДНР". Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

  • Петро й Іван Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Петро й Іван

    Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. "Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно".

  • Пухнастий спецпідрозділ Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Пухнастий спецпідрозділ

    Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Автор: Микола Бердник


DW.COM

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