На Луганщині загинув військовослужбовець ЗСУ

Унаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Луганщині загинув український військовослужбовець. Про це в четвер, 9 квітня, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соціальній мережі Facebook.

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"У ході бою один військовослужбовець Збройних cил України отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку доби проросійські бойовики кілька разів обстріляли позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, наголошують у пресцентрі ООС. "Об'єднані сили відкрили вогонь у відповідь та подавили активність противника", - зазначається в повідомленні.

Раніше цього дня пресцентр ООС так само повідомив про застосування збройними формуваннями проросійських сепаратистів мінометів калібру 82 міліметри під час обстрілів підконтрольної українському уряду території.