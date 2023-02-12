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Голосування на президентських виборах на Кіпрі
На Кіпрі проходить других тур президентських виборівФото: YIANNIS KOURTOGLOU/REUTERS
ПолітикаКіпр

На Кіпрі проходить вирішальний тур президентських виборів

Даниїл Сотников | Ольга Журавльова
3 год. тому

За пост президента борються колишні високопоставлені дипломати. Кандидат від правлячої партії не зміг вийти у другий тур.

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У Республіці Кіпр у неділю, 12 лютого, проходить другий, вирішальний тур президентських виборів. У нього вийшли ексміністр закордонних справ країни Нікос Христодулідіс і колишній постійний представник Кіпру при ООН Андреас Маврояніс.

Консервативний політик Христодулідіс за підсумками першого туру отримав 32 відсотки голосів, його суперник у другому турі Маврояніс, якого підтримують ліві сили, набрав 29,6 відсотка, випередивши лідера правлячої партії "Демократичне об'єднання" (DISY) Аверофа Неофіту.

Партія DISY після поразки її кандидата у першому турі не змогла визначитися з тим, кого підтримати, що зробило результати вирішального голосування ще більш непередбачуваними, зазначає агентство AFP.

У виборах беруть участь лише греки-кіпріоти

Президента Республіки Кіпр, яка входить до Євросоюзу з 2004 року, обирають загальним голосуванням. Він формує та очолює уряд країни. Переможець нинішніх виборів обійматиме посаду глави держави протягом п'яти років і стане восьмим президентом Кіпру.

Кіпр був поділений на дві частини у 1974 році внаслідок путчу, підтримуваного грецькою хунтою, та подальшої інтервенції турецької армії. 1983-го року зайнятий турками північний сектор острова проголосив себе Турецькою Республікою Північного Кіпру, яку визнала лише Анкара.  Останні переговори щодо спроби возз'єднання Кіпру завершилися без результатів у 2017 році.

У виборах беруть участь лише греки-кіпріоти - близько 560 тисяч осіб. Жителі невизнаної Турецької республіки Північного Кіпру на них не голосують.

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